Суд продовжив мораторій на банкрутство оператора "Північного потоку-2"

Суд швейцарського кантону Цуг продовжив мораторій на банкрутство оператора "Північного потоку-2" – Nord Stream 2 AG – ще на шість місяців: тепер до 10 січня 2024 року.

Тимчасовим управителем залишається фірма Transliq AG, передає Інтерфакс-Україна.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісепському районі Ленінградської області Росії до балтійського узбережжя Німеччини. Влада ФРН зупинила процес сертифікації газопроводу, а США внесли проєктну компанію Nord Stream 2 AG до списку санкцій у відповідь на повномасштабну військову агресію РФ проти України. Компанія була змушена розірвати контракти з персоналом через накладені санкції.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".