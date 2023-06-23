В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

Із 23 червня в Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

За його словами, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї буде спрощена процедура отримання дозволів.

"Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї", – пояснив Клименко.

Для інформування щодо нововведень працює контакт-центр ЄРЗ за телефоном: 044-33-44-035 та чат-бот у Telegram.