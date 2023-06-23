Румунія може спрямувати частину надприбутків енергокомпаній Україні
Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за результатами зустрічі міністра Германа Галущенка з міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску в межах Конференції з відновлення України у Лондоні.
Зазначається, що сторони обговорили заходи з посилення енергетичної безпеки в регіоні, а також допомогу українському енергосектору у відновленні та відбудові об’єктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок російських атак.
"Особливу увагу на зустрічі міністри приділили заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали в результаті розв'язаної Росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак – незаплановані доходи їхніх гравців", – наголосили у відомстві.
У відповідь на це звернення міністр енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску проінформував українську сторону про готовність румунських колег розглянути цю ініціативу, підкреслили в Міненерго.
Також під час зустрічі в Лондоні Галущенко та Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації відповідних намірів.
Як нагадали у міністерстві, першою рішення про спрямування 10%, або 12 млн євро, надприбутків на відновлення України ухвалила Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).
