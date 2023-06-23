БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 574 6

Виробник Bayraktar отримав ліцензійні дозволи на виробництво двох дронів в Україні

байрактар,bayraktar

Турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні.

Як пише турецьке видання Akit, очікується, що завод буде відкрито у 2025 році, передає dev.ua.

Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

Зазначається, що Baykar ще в 2019 році заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчур" з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar займатиметься будівництвом заводу, де вироблятимуться Bayraktar TB2 й AKINCI UCAV.

"Основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифікований у липні", – наголосив гендиректор компанії Халюк Байрактар.

За даними видання, стимулом для реалізації проєкту стало підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.

Угода, метою якої є заохочення прямих інвестицій у відповідну галузь та створення сприятливих умов для передачі технологій і використання виробництва, передбачає спеціальні податкові та митні стимули для турецьких інвесторів в аерокосмічному секторі України до січня 2035 року.

Автор: 

безпілотник (581) завод (759) Туреччина (1129) Байрактар (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На ті кошти купити фпви дрони, можно фронт прорвати, а ці позбивають за три дні і всьо
показати весь коментар
23.06.2023 12:44 Відповісти
1. Не рахуй що можна зробити за чужі кошти які тобі не належать , думай на що витрачають твої . Порахуй скільки дронів можна купити лише за 150 мільйонів які планують витратити на будівництво одного футбольного поля у райцентрі , за ті гроші що мільярдами сьогодні на дороги списують , за барабани , овочерізки та яйця по 17 грн.
2. Менше дивися відосиків , тоді зрозумієш що немає ідеальної зброї , а ідеально коли її дохріна і різних типів.
3. Щоб за три дні не було "всьо" , потрібно щоб у тебе було те , що зробить всьо кацапським збивалкам. !
показати весь коментар
23.06.2023 13:49 Відповісти
ліцензійні дозволи дронів в Україні
https://youtu.be/nCjeDDPvkgA
показати весь коментар
24.06.2023 08:54 Відповісти
Це є добре аби в Україні не вимагали хабари у божевільних розмірах за оборону країни.
показати весь коментар
23.06.2023 14:24 Відповісти
''Решали''-- три роки щоб випускать в Україні дрони
Їх потрібно було почать випускать уже рік назад
Доки їх почнуть випускать проти них уже буде виготовлена
Зброя
Не вважайте противника дурником -- будете дурником самі
показати весь коментар
24.06.2023 13:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 