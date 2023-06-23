Виробник Bayraktar отримав ліцензійні дозволи на виробництво двох дронів в Україні

Турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні.

Як пише турецьке видання Akit, очікується, що завод буде відкрито у 2025 році, передає dev.ua.

Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

Зазначається, що Baykar ще в 2019 році заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчур" з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar займатиметься будівництвом заводу, де вироблятимуться Bayraktar TB2 й AKINCI UCAV.

"Основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифікований у липні", – наголосив гендиректор компанії Халюк Байрактар.

За даними видання, стимулом для реалізації проєкту стало підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.

Угода, метою якої є заохочення прямих інвестицій у відповідну галузь та створення сприятливих умов для передачі технологій і використання виробництва, передбачає спеціальні податкові та митні стимули для турецьких інвесторів в аерокосмічному секторі України до січня 2035 року.