Виробник Bayraktar отримав ліцензійні дозволи на виробництво двох дронів в Україні
Турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні.
Як пише турецьке видання Akit, очікується, що завод буде відкрито у 2025 році, передає dev.ua.
Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.
Зазначається, що Baykar ще в 2019 році заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчур" з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar займатиметься будівництвом заводу, де вироблятимуться Bayraktar TB2 й AKINCI UCAV.
"Основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифікований у липні", – наголосив гендиректор компанії Халюк Байрактар.
За даними видання, стимулом для реалізації проєкту стало підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.
Угода, метою якої є заохочення прямих інвестицій у відповідну галузь та створення сприятливих умов для передачі технологій і використання виробництва, передбачає спеціальні податкові та митні стимули для турецьких інвесторів в аерокосмічному секторі України до січня 2035 року.
2. Менше дивися відосиків , тоді зрозумієш що немає ідеальної зброї , а ідеально коли її дохріна і різних типів.
3. Щоб за три дні не було "всьо" , потрібно щоб у тебе було те , що зробить всьо кацапським збивалкам. !
https://youtu.be/nCjeDDPvkgA
Їх потрібно було почать випускать уже рік назад
Доки їх почнуть випускать проти них уже буде виготовлена
Зброя
Не вважайте противника дурником -- будете дурником самі