Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії: Що він передбачає (оновлено)

Із 23 червня набув чинності новий, одинадцятий, пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Естонії у Twitter.

У відомстві запевнили, що й надалі продовжуватимуть підвищувати ціну війни для агресора доти, "поки Україна не виграє цю війну, і Росія зі своїм керівництвом не відповість за свої дії".

Як наголосили у Раді ЄС, для боротьби з обходом санкцій, ЄС посилює двосторонню і багатосторонню співпрацю з третіми країнами й технічну допомогу, передає Європейська правда.

У ситуаціях, коли співпраця не допоможе досягти результату, ЄС планує "швидкі, пропорційні і точкові дії у формі відповідних індивідуальних заходів у відповідь на участь операторів третіх країн в обході санкцій".

Якщо після індивідуальних заходів і подальшої взаємодії сторін проблема залишатиметься значною і системною, ЄС допускає "заходи на крайній випадок" та може обмежити продаж, постачання, передачу чи експорту товарів і технологій, які вже заборонено ввозити до Росії, зокрема тих, що можуть використовуватися для ведення війни, до третіх країн, щодо яких спостерігають "постійний і особливо високий ризик" використання для обходу санкцій.

Новий санкційний пакет забороняє транзит через територію РФ більшої кількості товарів і технологій, які можуть використовуватися для військових потреб, авіації чи космічної індустрії та авіаційного і ракетного пального – для товарів, які везуть з ЄС до третіх країн.

У санкційний список внесли додаткові 87 компаній за пряму підтримку російського ВПК. Зокрема, це чотири іранських виробники дронів, які постачають їх до Росії, а також компанії з третіх країн, яких допомагають Росії обходити торгові обмеження, та кілька російських компаній, які виробляють електроніку для російського ВПК.

У новому пакеті розширюють список товарів, які вважаються такими, що можуть використовуватися Росією для військових потреб. До переліку увійшли: електронні компоненти, напівпровідники, обладнання для виробництва і тестування електронних інтегральних схем і друкованих плат, прекурсори до енергетичних матеріалів та хімічної зброї, компоненти оптичних приладів та обладнання для навігації, метали, які використовуються в оборонній промисловості та морське обладнання.

Рада ЄС розширилила призупинення ліцензій на мовлення ще на п’ять медіа як такі, що прямо або опосередковано підконтрольні РФ і використовуються для маніпулятивного подання інформації: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon.

ЄС розширив заборону на перевезення товарів у ЄС автодорожним транспортом причепами і напівпричепами, які зареєстровані у Росії – навіть якщо сама фура-перевізник зареєстрована не в РФ.

У зв’язку зі спробами обману для обходу санкцій з боку суден, які возять сиру нафту і нафтопродукти, у порти і шлюзи ЄС забороняють доступ будь-яким суднам, що здійснюють перевалку із судна на судно, за наявності у відповідних органів достатніх підозр, що цей корабель або порушує санкції на імпорт російської нафти і нафтопродуктів до ЄС, або перевозить сиру російську нафту і нафтопродукти, куплені дорожче, ніж визначена союзниками гранична ціна.

Такі ж обмеження загрожують суднам, щодо яких компетентні органи мають підстави підозрювати незаконне втручання у навігаційну систему під час перевезення російської нафти і нафтопродуктів.

Як повідомлялося, 21 червня посли Європейського Союзу погодили 11 пакет санкцій проти Росії.