Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з технологічним гігантом Cisco

cisco

Міністерство цифрової трансформації та один з найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі Cisco підписали меморандум про співпрацю.

Як повідомляє пресслужба Мінцифри, сторони спільно розвиватимуть проєкти із цифрової освіти та впроваджуватимуть інновації у межах програми Country Digital Acceleration (CDA).

Програма CDA працює в 48 країнах світу, тепер серед переліку й Україна.

Зазначається, що разом із Cisco Мінцифри працюватиме над освітніми проєктами, цифровими ініціативами та розвитком платформи Дія.Освіта. Зокрема:

  • Cisco надасть контент для освітніх серіалів у сфері ІТ на Дія.Освіта;
  • компанія поділиться інструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine. Він допоможе менеджерам з персоналу швидше шукати кандидатів, а студентам – роботу.
  • цифрові школи – Cisco надасть 1600 маршрутизаторів з точками доступу Wi-Fi і 1000 вебкамер, щоб підключити школи до інтернету.
  • CDTO зможуть відвідувати офіси та центри Cisco в різних країнах, щоб обмінюватися досвідом.

Крім того, сторони працюватимуть над розробкою та впровадженням інноваційної стратегії України.

освіта (247) співпраця (650) Мінцифри (848)
