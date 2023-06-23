Унаслідок аварії знеструмлена лінія електропередачі в Рівненській і Волинській областях

У четвер, 22 червня, сталася аварійна ситуація на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі в Рівненській і Волинській областях.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, через це лінія тимчасово знеструмлена. Причини аварії уточнюються.

Водночас наголошується, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, а дефіциту немає. Імпорт та експорт електроенергії минулої доби не відбувався.

Утім, через технологічні порушення вимикалася лінія електропередачі в Чернівецькій області, внаслідок чого без світла залишалися майже 5 тис. споживачів.

На Київщині також через технологічні порушення вимикалася лінія електропередачі, досі без електроенергії залишаються 1,3 тис. абонентів.

Крім того, через технологічні порушення відключалася лінії електропередачі операторів системи розподілу електроенергії у Тернопільській та Житомирській областях, але споживачі не знеструмлювалися.

При цьому, ворог продовжує обстрілювати прифронтові та прикордонні з РФ області. На Донеччині через обстріли знеструмлювався 31 населений пункт, на Запоріжжі – 18 населених пунктів.

Також через попередні обстріли знеструмлено частину споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.