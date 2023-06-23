Україна та Нігерія домовилися про спільне будівництво зернового терміналу

Міністерство аграрної політики та продовольства та міжнародна компанія Lagos Free Zone (Tolaram Group) підписали меморандум про взаєморозуміння та спільну участь у проєкті зернового терміналу в порту Леккі, Нігерія.

Як повідомляє пресслужба міністерства, підписання відбулося в Лондоні під час Конференції з питань відновлення України.

Зазначається, що відповідна співпраця буде спрямована на створення необхідної інфраструктури для забезпечення подальшого безперервного постачання української агропродукції як до Нігерії, так і до всього Африканського континенту.

Глибоководний порт Леккі в Нігерії – перший повністю автоматизований порт країни. Це спільний проєкт урядів Нігерії та штату Лагос, власника вільної зони Лагосу компанії Tolarams Group (Сінгапур) та China Harbour Engineering Company (Китай).

Як повідомлялося, на початку року Нігерія запропонувала Україні створити логістичний хаб для постачання зерна та харчових продуктів. Таку ж пропозицяю Україна отримала й від Сенегалу.