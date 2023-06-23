БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна та Нігерія домовилися про спільне будівництво зернового терміналу

зерно

Міністерство аграрної політики та продовольства та міжнародна компанія Lagos Free Zone (Tolaram Group) підписали меморандум про взаєморозуміння та спільну участь у проєкті зернового терміналу в порту Леккі, Нігерія.

Як повідомляє пресслужба міністерства, підписання відбулося в Лондоні під час Конференції з питань відновлення України.

Зазначається, що відповідна співпраця буде спрямована на створення необхідної інфраструктури для забезпечення подальшого безперервного постачання української агропродукції як до Нігерії, так і до всього Африканського континенту.

Глибоководний порт Леккі в Нігерії – перший повністю автоматизований порт країни. Це спільний проєкт урядів Нігерії та штату Лагос, власника вільної зони Лагосу компанії Tolarams Group (Сінгапур) та China Harbour Engineering Company (Китай).

Як повідомлялося, на початку року Нігерія запропонувала Україні створити логістичний хаб для постачання зерна та харчових продуктів. Таку ж пропозицяю Україна отримала й від Сенегалу.

Автор: 

зерно (1920) Мінагрополітики (1391) Нігерія (28) порт (1417)
Взагалі уся Афріка харчується не пшеницею, а ячменем і турецьким просом. В Африці була була ячмінна цивілізація. Тільки в дельті Ніла садили пшеницю. А будівельників пірамід знову годували сочевицею.
23.06.2023 13:30 Відповісти

