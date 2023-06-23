Розвідка припускає повторення російських атак по об’єктах енергетики восени

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони не виключають повторення осінніх російських атак по енергетичних об’єктах України.

Про це заявив заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, передає РБК-Україна.

"Ми не виключаємо такої можливості. В першу таку кампанію вони не досягли свого результату, тому що наша система енергоживлення, виробництва електроенергії вистояла. Ми, по суті, нормально пережили зиму. Але ми готуємося до цього. Через те здійснюються всі заходи з посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО ", – зазначив він в інтерв’ю виданню.

Скібіцький наголосив, що територія України є дуже великою, тому для того, щоб прикрити стратегічні об’єкти, потрібно більше комплексів протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд.