В "Укренерго" пояснили відключення світла проблемами в мережах обленерго

У четвер в окремих областях зафіксовано відключення споживачів від електроенергії внаслідок проблем у мережах енергорозподільчих компаній (обленерго).

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"За вчорашню добу у магістральних мережах було зафіксовано декілька технічних ускладнень у роботі. Але вони не призвели до відключення споживачів. Однак через технологічні проблеми у мережах обленерго тимчасово відключались споживачі в окремих областях", – йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що на всіх пошкоджених внаслідок російських атак об’єктах тривають активні ремонтні роботи.

"Однак можуть бути приховані пошкодження, які дають про себе знати через значний час після атак. Такі невидимі спочатку недоліки за кілька місяців роботи під навантаженням можуть перетворитися на значні пошкодження і вимагають додаткового часу для ремонтів. Тому ризики збоїв в роботі обладнання залишаються", – пояснили в "Укренерго".

Читайте також: Виробництво електроенергії в Україні впало через війну на 33%

Водночас в компанії запевнили, що наразі виробництва електроенергії достатньо. Однак електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання.

Крім того, через спекотну погоду споживачі активніше використовують кондиціонери та інші охолоджувальну техніку. Відтак, навантаження на енергосистему, пошкоджену російськими масованими ударами, зростає.

"Допомогти енергетиками швидше відновлювати інфраструктуру може зменшення споживання електроенергії у вечірні години доби з 19:00 до 22:00. Просимо переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч та користуватися потужними приладами почергово", – закликають в "Укренерго".

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики, у четвер, 22 червня, сталася аварійна ситуація на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі в Рівненській і Волинській областях. Також через технологічні порушення вимикалися лінії електропередачі в Чернівецькій та Київській областях.