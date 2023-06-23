У Росії рекордно зросла заборгованість росіян за картковими кредитами

Обсяг прострочки за картковими кредитами у Росії в травні зріс до історичного максимуму, сягнувши 225 мільярдів рублів ($2,8 млрд за поточним курсом) або 12% від усього портфеля.

У кількісному вираженні в Росії прострочено 6% усіх карткових кредитів – це максимум з жовтня минулого року, пише "Коммерсант" із посиланням на дані російського бюро кредитних історій "Скорінг Бюро".

За цими даними, обсяг прострочки досяг історичного максимуму і склав 12% від усього портфеля сегмента кредитних карток (1,87 трлн рублів). Темпи зростання прострочки за кредитними картками вперше з початку 2023 року перевищили темпи збільшення портфеля – +9% та +3,4% відповідно.

При цьому в травні російські банки видали ще 2,11 млн кредиток на загальну суму 194,33 млрд рублів.

Гендиректор "Скорінг Бюро" Олег Лагуткін зауважує, що це нова ситуація для ринку кредитних карток у Росії.

"Слідом за нею можна припустити, що банки можуть почати коригувати кредитні політики, і в першу чергу це стосуватиметься масового сегмента", – вважає експерт.

Більшість російських банків ситуацію не коментують.

Як повідомлялося, за останні 10 років вдвічі більше росіян віком понад 60 років почали брати кредити. Якщо у 2013 році кредити були у 14% росіян похилого віку, то у 2023 році – вже у 29%. Загалом за останні 10 років частка росіян, які мають кредити у сім'ї, зросла у півтора рази – з 31% до 46%.

Водночас у першому кварталі цього року на обліку у російській Федеральній службі судових приставів (ФССП) перебувало 14,4 млн виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з фізосіб на користь банків. Це на 25% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.