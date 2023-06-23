В Україні розпочалися жнива. Аграрії Одещини та Миколаївщини почали збирання озимого ячменю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що жнива вже проведено на площі 4,8 тис. га при врожайності 26,5 ц/га. Наразі намолочено 12,6 тис. тонн зерна нового врожаю.

Лідерами з обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини із показником 4 тис. га. Водночас за рівнем урожайності попереду аграрії Миколаївщини – 32,0 ц/га.

Як уточнили у відомстві, сівбу ярих культур в Україні завершено. Загалом посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку.

Зокрема, зернових та зернобобових посіяно 5 млн 672 тис. га, з яких: ярої пшениці – 280 тис. га; ярого ячменю – 821,9 тис. га; гороху – 139,3 тис. га; вівса – 150,1 тис. га; кукурудзи – 4 043,5 тис. га; гречки – 120,7 тис. га; проса – 51,1 тис. га.

Сівбу соняшнику проведено на площі 5 307,5 тис. га, сої – 1 779,8 тис. га.

Попередньо "Українська зернова асоціація" прогнозує потенційний врожай 2023 року на рівні 68 млн тонн зернових та олійних, що на 5,8 млн тонн менше, ніж у 2022 році (73,8 млн тонн) та на 36% менше, ніж врожай 2021 року (106 млн тонн).