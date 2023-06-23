Агрохолдинг "Нібулон" оцінив втрати внаслідок війни у $400 мільйонів

ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв), один з найбільших операторів на зерновому ринку України, з початку повномасштабного вторгнення зазнало втрат на суму близько $400 млн.

Про це повідомив гендиректор компанії Андрій Вадатурський на полях Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.

Також підприємство втратило близько 40% персоналу і працює на 32% своїх потужностей, додав він.



"Кілька тижнів тому росіяни підірвали дамбу, і інвестиції, які ми робили протягом 15 років, ризикують стати неробочими", – наголосив Вадатурський, додавши, що відновлення дамби і навігації в Україні зараз – питання номер один.



Водночас він констатував, що побудований у 2003 році в Миколаєві термінал наразі не працює, флот заблокований, баржі використовуються окупантами для переміщення військової техніки. В таких умовах врятувати компанію від банкрутства допомогло відновлення експорту зернових з України у вересні 2022 року, пояснив гендиректор.



Він також повідомив, що "Нібулон" відкрив новий підрозділ із розмінування та отримав $4 млн гранту від уряду Німеччини на придбання спеціалізованих машин. За їх допомогою вже розміновано 1,5 тис. га сільгоспземель.

ТОВ "СП "Нібулон" створено в 1991 році. До російського вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів з прийому сільськогосподарських культур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот з 83 суден (з них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.