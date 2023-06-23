ЄБРР виділить кредит "Укрексімбанку" на 50 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписав кредитну угоду на 50 млн євро з українським державним "Укрексімбанком". Кошти будуть використані для фінансування приватних клієнтів та муніципалітетів.

Про це повідомили у пресслужбі ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.



"Забезпечення безперебійного фінансування через такі перевірені часом партнерські фінансові установи, як "Укрексімбанк", незважаючи на війну; щоб приватний сектор та муніципалітети могли продовжувати працювати, надавати послуги та підтримувати країну, – пріоритетне завдання для ЄБРР в Україні", – прокоментував керуючий директор у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.



Зазначається, що спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР покриває ризик кредитування на суму 25 млн євро.



За даними Національного банку на початок травня, "Укрексімбанк" із загальними активами 275,4 млрд грн є третім за величиною українським банком серед 65 чинних у країні.