Ексчиновник Держгеокадастру привласнив майже третину земель громади на Житомирщині, – СБУ

Співробітники Служби безпеки викрили колишнього посадовця, який раніше очолював Головне управління Держгеокадастру в одній із областей центральної України. Після звільнення він незаконно вивів з комунальної власності майже 2 тис. гектарів землі на Житомирщині на загальну суму понад 70 млн грн.

Як уточнили в пресцентр СБУ, це становить фактично третину земель Барашівської територіальної громади.

Зазначається, що для реалізації "схеми" зловмисник залучив чотирьох державних реєстраторів і землевпорядників, очільницю місцевого сільгосппідприємства і свого колишнього водія.

"Вони незаконно переоформлювали гектари лісових угідь на підконтрольні комерційні структури приватного агросектору. Для цього вносили недостовірні відомості до державних баз даних та майнових реєстрів", – йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій в адміністративному приміщенні регіонального управління Держгеокадастру та в офісах приватної компанії однієї з фігуранток виявлено документи із доказами незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів організатору оборудки та шести його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, арештовано активи агропідприємства, яке фігурує у "схемі". Готуються клопотання про накладення арешту на майно інших учасників злочину.