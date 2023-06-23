Мінагрополітики покращило оцінку площ під ярими зерновими

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про завершення посівної кампанії, прогноз посівів ярих зернових та зернобобових перевищено на 4% – 5,67 млн га.

Згідно з повідомленням Мінагрополітики, це на 8,5% менше від минулорічних показників і на 25,1% менше, ніж у довоєнному 2021 році, передає Інтерфакс-Україна.

Посіви соняшнику та сої склали 5,31 млн га та 1,78 млн га відповідно, що на 5,9% та 3,3% менше березневого прогнозу. Водночас вони перевищили торішні, зокрема, на 12,9% за соняшником та на 46,8% за сою.

Уточнюється, що аграрії у 2023 році перевищили прогнозні показники посівів з гороху та кукурудзи на 16% та 12% відповідно, відвівши під них 139,3 тис. га та 4,04 млн га. Минулого року гороху було посіяно на 6,3% більше, тоді як кукурудзи – на 12,8% менше.

План посівів гречки цього року перевищено на 5% – 120,7 тис. га, а минулого року зростання становило 60,3%.

Площі під вівсом також на 2% вище за очікувані – 150,1 тис. га, проте на 5,8% нижчі за минулорічні.

Трохи не вийшли на прогнозні показники аграрії щодо ярої пшениці, під яку відведено 280 тис. га (98% плану). Проте площі під нею на 46,5% більше, ніж у 2022 році, і на 59,1% більше за довоєнний 2021 рік, оскільки озимої пшениці було посіяно значно менше.

Не виконано прогноз на поточний рік і щодо посіву ярого ячменю, під який аграрії відвели 821,9 тис. га (79% плану), що на 13,6% нижче за торішні показники. Така сама ситуація з просом, під яким зайнято 51,1 тис. га, що склало 85% плану, проте це на 3,2% вище за показник минулого року.

Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону склали 4,17 млн га (-834 тис. га до попереднього), озимого ячменю – 536 тис. га (-255 тис. га), ріпаку – 1,37 млн га (+110 тис. га).

Наприкінці березня Мінагрополітики прогнозувало, що у 2023 році посівні площі зернових та зернобобових культур становитимуть 10,24 млн га, що на 1,4 млн га менше показника 2022 року, тоді як під олійними вони зростуть на 0,92 млн га – до 8,85 млн га.