Нацбанк уточнив вимоги до уповноважених на зберігання готівки банків

Національний банк України уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки НБУ та проведення операцій з ними в особливий період.

Як ідеться в повідомленні НБУ, це зумовлено необхідністю врахувати практичні аспекти застосування вимог до організації готівкового обігу й ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.

Зокрема, регулятор:

зобов’язав уповноважені банки надавати Національному банку у визначені терміни оновлену інформацію стосовно переліку керівних осіб підрозділів, які відповідно до покладених обов’язків здійснюють контроль і несуть відповідальність за збереження запасів готівки НБУ в сховищах, у разі зміни таких осіб;

визначив дії уповноважених банків у частині контролю залишків банкнот і монет на зберіганні та інформування Національного банку стосовно організації роботи з запасами готівки НБУ на зберіганні в регіонах;

визначив порядок взаємодії Національного банку з уповноваженими банками в разі відключення підсистеми "Проведення операцій з питань передавання запасів готівки Національного банку України на зберігання до уповноважених банків" Системи автоматизації готівкового обігу.

Крім того, Національний банк змінив назву ліцензії, що видається юридичним особам, які надають банкам послуги з інкасації та здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки (відповідно до змін до закону "Про Національний банк України", внесених законом "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 14 грудня 2021 року №1953-ІХ, що вводяться в дію з 1 січня 2024 року).

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку від 21 червня 2023 року №79 "Про затвердження змін до положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період", що набирає чинності з 24 червня 2022 року.