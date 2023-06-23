БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Родина головного військкома Одеси придбала нерухомість в Іспанії та елітні авто, але його повернули на роботу. ВIДЕО

Родина керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі віллу та інші об’єкти нерухомості, а також цілу низку елітних автомобілів на мільйони доларів.

Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, з'ясувала УП.

Через два місяці після розголосу інформації, що у родини Борисова з'явилась вілла в Іспанії вартістю понад 3 мільйони євро, у його дружини – офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок, журналісти повторно взяли витяги з іспанського реєстру і на маєток і на офісне приміщення. Вони свідчать, що офіс і вілла досі записані на родину Борисова.

Також журналісти помітили в Іспанії біля маєтку одеського воєнкома електричний мерседес В класу 2022 року. Вартість такої автівки стартує від $100 тис. Зареєстроване авто як і вілла на матір Борисова.

Крім того, вже на початку 2023 року родина військового комісара придбала офісне приміщення на центральному проспекті іспанської Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та пятизірковими готелями. Воно оформлене на дружину Борисова.

Вже у цьому році у одеського воєнкома також з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску вартістю близько $100 тис., його зареєстрували на тещу Борисова. Це авто – вже третє елітне авто, яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько $500 тис.

Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не "влазить" у ці справи.

Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією.

Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі Land Cruiser.

Своєю чергою керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що службова перевірка щодо Борисова не виявила підстав для відсторонення його з посади.

"Службове розслідування (щодо Борисова, – ред.) завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність", – заявила Гуменюк у коментарі "Радіо Свобода".

У квітні 2023 цього року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. Дружина воєнкома стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.

Загальна вартість усього цього майна придбаного під час повномасштабної війни близько $4,5 млн.

Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Топ коментарі
+17
Вот как нужно работать,главное правильно распределять,низшая каста - на фронт,высшая отмазана за шуршащие купюры,судя по результатам проверки киевское начальство своей долей тоже довольно.
23.06.2023 17:19 Відповісти
+11
Цю владу (уряд, президента) потрібно негайно відправити у відставку, віддати під суд і стратити прилюдно. Бо вони розвалять і угроблять Україну навіть без допомоги кацапів. І кинуть її під ноги москалям знекрівлену своїми же паразитами.
23.06.2023 20:15 Відповісти
+9
Бабло идет бородатой бабушке, дядюшке-гудку и самому зеледенту. Крошки от барского стола идут зепутангам. А сдачей интересов Украины занимается агент кремля Дерьмак, фактически выполняющий роль Президента Украины.
24.06.2023 15:10 Відповісти
23.06.2023 17:19 Відповісти
Піде тільки разом з бубоєраками та ногами вперед.
24.06.2023 16:34 Відповісти
Ганьба таким перевіряючим не кажучи про перевіряємося та його родини((((
23.06.2023 18:15 Відповісти
23.06.2023 20:15 Відповісти
Таке у цієї падалі завдання і стоїть, але буде їм щось на комірець.
24.06.2023 16:35 Відповісти
Постачальник "грошових подяк" до ОПИ спалився на розкоші і впевненості, що усе можливо купити.
23.06.2023 20:17 Відповісти
связать.а потом - закопать.
23.06.2023 22:07 Відповісти
хрен конечно с этими набу, мвд, сбу, назк, и т.п. (хотя за что им деньги дают - лучше б танк \ рсзо покупали\делали ежемесячно) но во время войны такие зашквары - этим должна заниматься контразведка. а то вдруг бабло за услуги Хйлу идет? нужно как минимум официально подтвердить откуда это все. да и то что семья заграницей - тоже совсем не плюс с такими то зашкварами.
23.06.2023 23:36 Відповісти
24.06.2023 15:10 Відповісти
Може вже курси проводити :"як заробити за рік війни".
24.06.2023 09:21 Відповісти
Досить заздрити У людини все ОК
24.06.2023 19:10 Відповісти
У них всё окей, да и у тебя как вижу, тоже всё хорошо. А вот у тех, у кого гибнут родные, из-за таких тварей, которые наживааются на этой войне что, тоже всё ОК?
25.06.2023 22:52 Відповісти
Це приклад успішної людини , а і досі воюєте
24.06.2023 19:11 Відповісти
Заніс кому треба і працюй
24.06.2023 19:24 Відповісти
Ну а ви, хохли-малороси, маєте дохнути в армії
24.06.2023 19:32 Відповісти
Так це з тищенко оболонский!)))
24.06.2023 19:49 Відповісти
борисов є підлеглим - сирського. сирський є шєстьоркою банкової і особисто дєрьмака. Не важко здогадатися, що до борісова не буде ніяких питань, бо з його поборів передається бабло наверх сирському і вище на банкову. Тобто боротися з бєспрєдєлом воєнкомів треба починати з банкової.
25.06.2023 07:46 Відповісти
делись и будет тебе счастье, вот голова верховного суда не поделился, и ******
25.06.2023 09:56 Відповісти
навоював під командуванням фільмаршала Хєрмака.......таланти ці мають бути оціненими......таке буває не рідко
25.06.2023 11:31 Відповісти
КОГДА ОНО СЯДЕТ?
25.06.2023 14:21 Відповісти
Где ты видел, что бы "проект" посадили?
26.06.2023 09:33 Відповісти
Є тільки один спосіб вирішити всі ці корупційні схеми та знущання з народу, правда він дуже поганий для українського народу: здати Україну кацапам. Тоді кацапські "еліти" виживуть українські "еліти". Інакше український народ своєю писаниною в інтернеті нічого не змінить, а фізично воювати з "елітами" не хоче: чекає на "хлопців з фронту", щоби ці навели у них в тилу порядок.
25.06.2023 15:35 Відповісти
Ну здесь и ребёнку всё ясно, откуда во время войны, у этого взяточника такое баблище, озолотил всё своё семейство на многие поколения. И что самое главное, никакого подозрения к нему и быть не может, ну просто - святой человечек.
25.06.2023 23:05 Відповісти
интересно а этот ,,херой,, военком декларацию о доходах подавал ??? а если подавал то кто ее проверял???чтобы купить в испании такую недвижимость зарплаты полковника и за 25 лет не хватит---- и зеледент как то обещал офицеров инвалидов с фронта назначать на должности в тылу а тыловых на фронт --- мабуть забув зеледент обицянку свою
26.06.2023 06:14 Відповісти
Ну неможливо наколядувати за рік з призовників такі статки! Він або не рядовий член злочинного угрупування в великим нелегальним бізнесом (про який не пишуть бо хочуть віждати інші силовики-законники - "закончені"), або "свій пацан" для якогось олігарха чи його креатур, можливо при владі.
26.06.2023 08:29 Відповісти

