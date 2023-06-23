Родина головного військкома Одеси придбала нерухомість в Іспанії та елітні авто, але його повернули на роботу. ВIДЕО
Родина керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі віллу та інші об’єкти нерухомості, а також цілу низку елітних автомобілів на мільйони доларів.
Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, з'ясувала УП.
Через два місяці після розголосу інформації, що у родини Борисова з'явилась вілла в Іспанії вартістю понад 3 мільйони євро, у його дружини – офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок, журналісти повторно взяли витяги з іспанського реєстру і на маєток і на офісне приміщення. Вони свідчать, що офіс і вілла досі записані на родину Борисова.
Також журналісти помітили в Іспанії біля маєтку одеського воєнкома електричний мерседес В класу 2022 року. Вартість такої автівки стартує від $100 тис. Зареєстроване авто як і вілла на матір Борисова.
Крім того, вже на початку 2023 року родина військового комісара придбала офісне приміщення на центральному проспекті іспанської Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та пятизірковими готелями. Воно оформлене на дружину Борисова.
Вже у цьому році у одеського воєнкома також з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску вартістю близько $100 тис., його зареєстрували на тещу Борисова. Це авто – вже третє елітне авто, яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько $500 тис.
Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не "влазить" у ці справи.
Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією.
Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі Land Cruiser.
Своєю чергою керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що службова перевірка щодо Борисова не виявила підстав для відсторонення його з посади.
"Службове розслідування (щодо Борисова, – ред.) завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність", – заявила Гуменюк у коментарі "Радіо Свобода".
У квітні 2023 цього року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. Дружина воєнкома стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.
Загальна вартість усього цього майна придбаного під час повномасштабної війни близько $4,5 млн.
Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.
