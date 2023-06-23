РНБО рекомендувала посилити відповідальність за корупцію в системі правосуддя, – Стефанчук

Рада національної безпеки та оборони рекомендувала посилити відповідальність за корупцію в системі правосуддя.

"Рішення стосувалося не лише суддів, а й інших учасників процесу, зокрема адвокатів, прокурорів. Буде віднесено (корупційні дії, – ред.) до категорії обтяжуючих злочинів та санкції за такі злочини сягатимуть від 10 до 15 років (позбавлення волі, – ред.)", – сказав повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону 23 червня за підсумками засідання РНБО, передає Інтерфакс-Україна.

Спікер парламенту також повідомив, що Вища рада правосуддя проведе перевірку суддів Верховного суду "щодо причетності їх до потенційних злочинів".

"Буде задіяна ціла низка заходів, які будуть використовувати при доборі суддів та за подальшої діяльності суддів, так званий, поліграф", – зазначив Стефанчук.