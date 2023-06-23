БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Вклади фізосіб у банках збільшились на 1,4 мільярда за місяць

Станом на 1 червня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала майже 1,07 трлн грн, що на 1,4 млрд грн перевищує показник станом на 1 травня поточного року.

Як ідеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізосіб, із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2023 року:

  • вклади у національній валюті – 670 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті – 398,7 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 122,7 млрд грн (11,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

У Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у тому числі ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 червня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.

банки (7088) вклади (119) Фонд гарантування вкладів (1462)
