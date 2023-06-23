Virgin Galactic залучила $300 мільйонів на розширення парку космічних кораблів

Американська аерокосмічна компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic успішно залучила $300 млн шляхом розміщення звичайних акцій і і має на меті залучити додаткові $400 млн шляхом подальшого розміщення акцій, оскільки вона прагне фінансувати розвиток і розширення свого парку космічних кораблів.

Акції Virgin Galactic зросли після того, як компанія оголосила про плани запустити свій перший комерційний космічний політ до кінця цього місяця, пише CNBC.

Компанія відкрила перший збір коштів 4 серпня, заявивши тоді, що кошти "будуть використані для загальних корпоративних цілей, включно з оборотним капіталом, загальними та адміністративними питаннями, розвитком парку космічних кораблів та іншої інфраструктури для масштабування комерційних операцій".

Згідно з повідомленням у травні, на кінець першого кварталу Virgin Galactic мала готівку та цінні папери на загальну суму $874 млн.

У компанії є єдиний літак-носій VMS Eve і один космічний корабель VSS Unity, який може виконувати польоти раз на місяць.

Раніше повідомлялося, що Virgin Galactic планує розпочати комерційні польоти в космос наприкінці червня.