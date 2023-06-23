Зеленський доручив звільнити скандального головного воєнкома Одеси Борисова

Президент Володимир Зеленський доручив звільнити скандального керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, родина якого скуповує нерухомість в Іспанії та елітні автомобілі під час війни.

Про це Зеленський написав у Telegram за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", – написав Зеленський.

Він додав, що також доручив створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони генерала Олександра Павлюка "разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

Як повідомлялося, раніше журналісти підтвердили, шо родина керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі віллу та інші об’єкти нерухомості, а також цілу низку елітних автомобілів загальною вартістю щонайменше $4,5 мільйона.

Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Однак напередодні керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що службова перевірка щодо Борисова не виявила підстав для відсторонення його з посади і він продовжує виконувати свої обов'язки.