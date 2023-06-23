БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
881 4

Зеленський доручив звільнити скандального головного воєнкома Одеси Борисова

борисов

Президент Володимир Зеленський доручив звільнити скандального керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, родина якого скуповує нерухомість в Іспанії та елітні автомобілі під час війни.

Про це Зеленський написав у Telegram за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", – написав Зеленський.

Він додав, що також доручив створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони генерала Олександра Павлюка "разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

Як повідомлялося, раніше журналісти підтвердили, шо родина керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі віллу та інші об’єкти нерухомості, а також цілу низку елітних автомобілів загальною вартістю щонайменше $4,5 мільйона.

Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Однак напередодні керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що службова перевірка щодо Борисова не виявила підстав для відсторонення його з посади і він продовжує виконувати свої обов'язки.

Автор: 

Зеленський Володимир (2575) Одеса (943) звільнення (1025)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно притягнути за корупцію та незаконно отриманих надприбутків, використовуючи службове становище!!!
показати весь коментар
24.06.2023 18:31 Відповісти
Это уже пошли мансы местечкового актера! Причем тут Главком Задужный к военкомат? Все военкомы подчиняются министру обороны,и нас сухопутных войск- Сирскому! Любимому генералу Ермака,и Зеленского!! И тут блбди решили Залужному нападлючить!!
показати весь коментар
24.06.2023 19:07 Відповісти
Кирила тимошенко перевір.
показати весь коментар
24.06.2023 21:01 Відповісти
Ни чему жизнь шутов не учит ,а можно получить и по соплям.
показати весь коментар
24.06.2023 22:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 