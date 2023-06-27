Болгарія схвалила рішення про новий пакет військової допомоги Україні

Болгарський уряд схвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, його зміст традиційно не деталізується.

Як ідеться в повідомленні болгарського уряду, рішення про "новий пакет військової та військово-технічної допомоги" Україні Рада міністрів Болгарії схвалила 23 червня, передає Європейська правда.

"Затверджений перелік (озброєнь і допомоги, – ред.) співмірний за обсягом з допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", – вказують у болгарському уряді.

Там також підкреслюють, що надання пакета допомоги "не порушуватиме стандартів збройних сил Республіки Болгарія та їхньої бойової підготовки".

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Та неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад $1 млрд.

Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.