Україна та Велика Британія домовляються про спільне відстежування викраденого окупантами зерна

Україна та Велика Британія обговорюють питання співпраці з метою відслідковування зерна, яке росіяни крадуть з тимчасово окупованих територій нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства за результатами зустрічі першого заступника міністра Тараса Висоцького з державним міністром у міністерстві довкілля, продовольства та сільських справ Великої Британії Марком Стівеном Спенсером.

"Сторони обговорили співпрацю у процесі відслідковування краденого зерна з окупованих територій України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також була обговорена можливість проведення моніторингу якості ґрунтів, які були затоплені після руйнування дамби Каховського водосховища, а також оцінки ґрунтів на розмінованих територіях.

Спенсер висловив підтримку українським аграріям та народу України. Своєю чергою Висоцький подякував колезі за допомогу та співпрацю.

Як повідомлялося, за оцінками Української зернової асоціації, з початку повномасштабного вторгнення в України вже вкрадено близько 4 млн тонн зерна.