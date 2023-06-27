У Києві судитимуть топменеджера банку за розтрату 56 мільйонів
Київська міська прокуратура завершено досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора департаменту одного з комерційних банків за обвинуваченням у пособництві в заволодінні коштами фінустанови в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Telegram.
Зазначається, що посадовець, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах інших осіб, уклав із завідомо неплатоспроможним позичальником кредитний договір.
Через невиконання останнім зобов’язань по кредитному договору банку завдано збитків на суму 56,1 млн грн.
Досудове розслідування здійснювалося Територіальним управлінням БЕБ у Києві та Київській області.
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Та напевно не було путньої інформації - то вони оцю херню написали
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аби місце заповнити. якись бздик..
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А як що і справдя когось хапнули тто такого що навіть про нього писати бояться..
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Заочно осудять і заочно відсидить..
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скоріше рак свисне або риба заспіває..., а ніж Коломойському щось буде
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