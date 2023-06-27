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Новини
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У Києві судитимуть топменеджера банку за розтрату 56 мільйонів

деньги,растрата

Київська міська прокуратура завершено досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора департаменту одного з комерційних банків за обвинуваченням у пособництві в заволодінні коштами фінустанови в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Telegram.

Зазначається, що посадовець, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах інших осіб, уклав із завідомо неплатоспроможним позичальником кредитний договір.

Через невиконання останнім зобов’язань по кредитному договору банку завдано збитків на суму 56,1 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося Територіальним управлінням БЕБ у Києві та Київській області.

Автор: 

банки (6993) Київ (4703) розтрата (72)


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Кого судитимуть? Який банк? Який суд судитиме? Про що новина?
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27.06.2023 10:02 Відповісти
====
Та напевно не було путньої інформації - то вони оцю херню написали
..
аби місце заповнити. якись бздик..
...
А як що і справдя когось хапнули тто такого що навіть про нього писати бояться..
..
Заочно осудять і заочно відсидить..
...
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27.06.2023 17:47 Відповісти
Беня Каламойский открыто украл у Украинцев 5 миллиардов долларов тоесть 185 миллиардов гривень-когда его будут судить в Украине?
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27.06.2023 10:49 Відповісти
Якби він вкрав тисячу гривень - то сів би в нас на 4 роки. Але оскільки вкрав 5 мільярдів - то надія лише на один суд - суд Божий.
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27.06.2023 10:52 Відповісти
====
скоріше рак свисне або риба заспіває..., а ніж Коломойському щось буде
....
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27.06.2023 17:48 Відповісти

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