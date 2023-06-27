Унаслідок війни в Україні пошкоджено житла на понад $54 мільярди, – KSE

Станом на кінець травня сума прямих збитків, завданих житловому фонду України внаслідок повномасштабної війни, становить понад $54 млрд.

Як свідчать дані Київської школи економіки, це більше, ніж третина від загальних прямих збитків інфраструктури та активів України.

Із загальної суми прямих збитків житлового фонду левова частка – $46,6 млрд – від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. Загалом постраждало 18,6 тисяч таких будинків: 13,2 тисячі – пошкоджено, 5,4 тисячі – повністю зруйновані.

Ще понад $7 млрд прямих збитків – наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких наразі вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч. Також внаслідок бойових дій постраждало 345 гуртожитків, прямі втрати яких оцінюються у $0,5 млрд.

Загальна кількість пошкоджених обʼєктів житлового фонду станом на червень становить понад 163 тисячі. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів – 87 млн кв. м, що складає 8,6% від загальної площі житлового фонду України.

Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд Донецької (84,4 тис. одиниць житла), Київської (22,7 тис.), Луганської (11,3 тис.), Харківської (9,8 тис.) та Миколаївської (7,5 тис.) областей.

У столиці за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань складає $734 млн.

Серед міст найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар’їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі.

Зазначається, що дані про збитки житлового фонду не враховують прямі втрати, завдані підривом Каховської ГЕС, в результаті якого постраждало майже 50 населених пунктів.