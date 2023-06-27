У Криму пошкодили залізничну колію, не виключають підрив, – ЗМІ

Очільник окупаційної адміністрації в Криму Сергій Аксьонов заявив про пошкодження залізничних колій у Кіровському районі анексованого півострова.

За його словами, ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин, передають Крим.Реалії.

Як уточнив Аксьонов, постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Про причини пошкодження він не повідомляє.

Водночас через пошкодження залізничних колій затримуються два потяги далекого прямування та два місцеві.

Російські Telegram-канали повідомляють, що причиною пошкодження залізничних колій міг стати підрив. Як стверджує Baza, в результаті на перегоні "Петрово-Владиславівка" зі шляхів зійшов перший вагон вантажного потяга.

Нагадаємо, 21 червня Аксьонов також заявляв про пошкодження залізничного полотна – у районі Феодосії. 11 червня він повідомляв про пошкодження залізниці у Кіровському районі, через що на кілька годин було припинено рух поїздів.