В Естонії створили схему використання заморожених активів РФ

Естонія стала першою європейською країною, яка створила юридичну схему використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Як пише газета Postimees, найближчими тижнями вона має отримати схвалення уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Рішення майже готове, воно обговорювалося в Кабінеті міністрів, але деякі деталі ще потрібно уточнити. Ми також можемо продемонструвати іншим країнам, як рішення може працювати на законних підставах", – прокоментувала прем'єр Кая Каллас.



Створена в Естонії схема передбачає, що Україна фіксує збитки, які їй завдає Росія, потім російське майно, що є в Естонії, передається Україні. Після цього Росія може розрахуватись з Україною. Якщо вона цього не зробить, то це покаже, що всю шкоду завдала вона сама.



За словами віцеканцлера МЗС Еркі Кодара, Естонія підготувала поправки до закону про міжнародні санкції, які забезпечать фінансову відповідальність держави-агресора за шкоду, заподіяну найбільш серйозними порушеннями міжнародного права.



Він додав, що збитки відшкодовуватимуться за рахунок осіб, які мають доведений зв'язок із формуванням російської політики або сприяють її реалізації. "Тому відшкодування збитків, як і раніше, відбуватиметься лише за рахунок активів певних осіб", – заявив він.



За даними Бюро фінансової розвідки (RAB), на початок червня в Естонії заморожено 34,8 млн євро.