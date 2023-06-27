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Новини
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Нацкомісія підвищила граничні ціни на електроенергію для бізнесу

электроэнергия

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Як повідомляє Forbes, з 30 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) регулятор встановив три рівня прайскепів для часових слотів протягом доби.

Для нічого періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросла на 50% – з 2000 до 3000 грн/МВт-год.

Для денних годин з 7:00 до 19:00 граничні ціни підвищені на 25% – з 4000 до 5000 грн/МВт-год.

Для вечірнього піку споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, Нацкомісія підвищила ціни на 80% – з 4000 до 7200 грн/МВт-год.

Водночас мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/Мвт-год.

На балансуючому ринку регулятор встановив максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну – 0,01 грн/МВт-год.

Нагадаємо, НКРЕКП 31 травня скасувала дію прайс-кепів на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.

Автор: 

бізнес (1192) тарифи (1317) електроенергія (4277) НКРЕКП (1443)


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Топ коментарі
+21
заплатять як завжди пересічні з дірявих карманів
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27.06.2023 11:55
+20
Та да , бізнес себе зараз почуває як ніколи добре.
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27.06.2023 11:47
+15
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27.06.2023 12:23
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Та да , бізнес себе зараз почуває як ніколи добре.
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27.06.2023 11:47 Відповісти
Підвищення цін для бізнесу = підвищення цін на абсолютно все для населення.
Населення зараз також неначе сир у маслі катається. Інфа - 100%, чиновники ж по собі рівняють.
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27.06.2023 12:33 Відповісти
заплатять як завжди пересічні з дірявих карманів
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27.06.2023 11:55 Відповісти
ЗЕвідбудова йде полним ходом.Не зупиняйтеся.
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27.06.2023 12:06 Відповісти
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27.06.2023 12:20 Відповісти
Нажаль, в цьому законі прописані лише газ та теплова енергія. За електроенергію та водопостачання ані слова. Підвищуй - до схоч.
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27.06.2023 12:28 Відповісти
Просто ох..ли сейчас 6 грн а будет 9 все верх продукты и т. д. народ заплатит за все ахметов в прибыли просто 3,14 от этих зе управленцев мавп
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27.06.2023 12:09 Відповісти
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27.06.2023 12:23 Відповісти
вороги народу ведуть з нами війну,знищуючи бізнес та народ,там ще реформа з цифровізації грошей напідході,мразоти спати спокійно не можуть з думкою що не все відібрали у людей
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27.06.2023 12:13 Відповісти
Чергова перемога. Перемога влади над народом.
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27.06.2023 12:17 Відповісти
Побоялись підняти до більш-менш обгрунтованих тариф для населення, то тепер хай бізнес заплатить, а потім візьме гроші з населення. Хто знає чи це краще.
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27.06.2023 12:18 Відповісти
Чудово чекаю рост цін в магазинах.Все для людей під час війни.Щось мені здається що ЗЕ начолі з головним дружно сядуть після війни.
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27.06.2023 12:19 Відповісти
Вони дружно втечуть, але це не точно. Ми ж мудрі, досвідчені, можемо ще раз за цю наволоч проголосувати після війни.
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27.06.2023 12:35 Відповісти
цікаво, а ця нацкомісія в чиїх інтересах діє - бізнесу, людей чи олігархів?, якщо олігархічних кланів, то чому національна?
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27.06.2023 12:20 Відповісти
Просто назва гарна, наріду подобається (не плутати з народом).
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27.06.2023 12:37 Відповісти
Лохи заплатять... Бізнес в програші не буде. Всі ці підвищення ляжуть на ціни послуг та продукції які ми купуємо.
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27.06.2023 12:26 Відповісти
Вони знищують Україну більше, ніж ворожі обстріли.
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27.06.2023 12:40 Відповісти
Нарешті!!! нехай спробують та порівняють як у Європі! так переможемо. пздц
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27.06.2023 12:40 Відповісти
Добивають до ручки,вони тут жити не збираються
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27.06.2023 12:41 Відповісти
И пришло квартальное счастье жителям Украины....
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27.06.2023 12:48 Відповісти
Внутренние враги у нас сильнее внешних, эти тварюки ищут еще лазейки в законах,что бы продолжать керовать без выборов,превращают страну в засрашку без оккупации.
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27.06.2023 13:05 Відповісти
Так хочеться пожити в "епоху бідності". НЕ те що зараз красота, ржем, шашлики, свобода слова.
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27.06.2023 13:51 Відповісти
Гасло Зельоних "Доб'ємо те, що не добила Кацапія!"
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27.06.2023 14:06 Відповісти
мародери
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27.06.2023 14:41 Відповісти
Що хотіли то маємо
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27.06.2023 15:14 Відповісти
Просто чудово! Треба, щоб кожна порожня мушля, яка голосувала за зелені шмарклі, відчула як її чавлять - поступово, але невпинно. Під регіт і кривляння кварталу.
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27.06.2023 15:45 Відповісти
Асоціація птахівництва читаю вже заявили про здорожчання продукції з 1го серпня в звязку з підняттям тарифів на електроенергію і акцизів на паливо. От давайте поміркуємо - а по чому ж тоді Рєзніков буде закуповувати яйця після здорожчання????
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27.06.2023 15:52 Відповісти
Коли очікувати стрибка цін на всі товари?
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27.06.2023 18:32 Відповісти
В НКРЕКП засели диверсанты
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27.06.2023 19:18 Відповісти
Ціни европейські, а зарплати і пенсії африканські. Для денних годин з 7:00 до 19:00 граничні ціни підвищені на 25% - з 4000 до 5000 грн/МВт-год. Водночас мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/Мвт-год. Джерело: https://biz.censor.net/n3427256
Тоб-то Енергоатом може продати по "схемам" посередникам , е/е , як не "реалізовану" по 1 коп. за 1 Квт, а потім обл.енерго перепродають за 5 грн. і кричать що не вистачає коштів на ремонт і давайте підіймемо тарифи. Цікаво і кто це зробив?
https://biz.censor.net/n3427256
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27.06.2023 21:18 Відповісти
держиморды обнаглели... 8 миллионов граждан выехали больше миллиона находится в оккупации а... аппетит наполнять карманы деньгами растет в геометрической прогрессии с таким подходом все разбегутся кто куда
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27.06.2023 21:01 Відповісти

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