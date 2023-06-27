Нацкомісія підвищила граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Як повідомляє Forbes, з 30 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) регулятор встановив три рівня прайскепів для часових слотів протягом доби.

Для нічого періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросла на 50% – з 2000 до 3000 грн/МВт-год.

Для денних годин з 7:00 до 19:00 граничні ціни підвищені на 25% – з 4000 до 5000 грн/МВт-год.

Для вечірнього піку споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, Нацкомісія підвищила ціни на 80% – з 4000 до 7200 грн/МВт-год.

Водночас мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/Мвт-год.

На балансуючому ринку регулятор встановив максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну – 0,01 грн/МВт-год.

Нагадаємо, НКРЕКП 31 травня скасувала дію прайс-кепів на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.