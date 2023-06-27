Падіння промислового виробництва в Україні сповільнилося до 16,2%, – Держстат
Промислове виробництво в Україні сповільнило падіння у першому кварталі 2023 року до 16,2% із 36,9% за підсумками 2022 року.
Як свідчать дані Державної служби статистики, у січні 2023 року відносно січня 2022-го промислове виробництво в Україні скоротилося на 40%, у лютому падіння сповільнився до 28,2%, тоді як у березні було зафіксовано зростання на 51,2%, передає Інтерфакс-Україна.
Держстат уточнює, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території та частини територій, на яких ведуться бої.
За секторами статистичне відомство зафіксувало найбільше падіння за перший квартал у постачанні електроенергії та газу – 23%, тоді як у переробній та видобувній промисловості воно становило по 14,8%.
У березні цього року відносно березня минулого року Держстат зафіксував зростання у переробній промисловості на 94,9%, у видобувній – на 31,7%, тоді як у постачанні електроенергії, газу та пари зниження становило 0,9%.
Як повідомлялося, за підсумками 2022 року промислове виробництво в Україні впало на 36,9%.
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На Буковині в Чернівцях більше 8 місяців блокують санкціями роботу чи не єдиного машинобудівного заводу в Українї, який виготовляє обладнання для транспортування та зберігання нафти та газу, для енергетики. Бюджет недоотримує мільйони несплачених податків. За цей час завод міг би виготовити масу обладнання для відновлення, але чомусь йому не дають працювати, кому це вигідно? То це така зараз державницьва політика щодо зростання промисловості України?