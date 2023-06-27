Падіння промислового виробництва в Україні сповільнилося до 16,2%, – Держстат

Промислове виробництво в Україні сповільнило падіння у першому кварталі 2023 року до 16,2% із 36,9% за підсумками 2022 року.

Як свідчать дані Державної служби статистики, у січні 2023 року відносно січня 2022-го промислове виробництво в Україні скоротилося на 40%, у лютому падіння сповільнився до 28,2%, тоді як у березні було зафіксовано зростання на 51,2%, передає Інтерфакс-Україна.



Держстат уточнює, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території та частини територій, на яких ведуться бої.



За секторами статистичне відомство зафіксувало найбільше падіння за перший квартал у постачанні електроенергії та газу – 23%, тоді як у переробній та видобувній промисловості воно становило по 14,8%.



У березні цього року відносно березня минулого року Держстат зафіксував зростання у переробній промисловості на 94,9%, у видобувній – на 31,7%, тоді як у постачанні електроенергії, газу та пари зниження становило 0,9%.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року промислове виробництво в Україні впало на 36,9%.