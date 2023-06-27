Міненерго повідомило про аварії в електромережах

У вівторок, 26 червня, сталася аварійна ситуація на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі в Рівненській області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, короткостроково вимикалася лінія 220 кВ міждержавного з'єднання з Угорщиною. Пошкодження сталося за 37 км від підстанції Мукачево, на ділянці енергосистеми Угорщини.

Водночас через негоду в Сумській області знеструмлено 22 населених пункти, в Донецькій – 37 населених пунктів. Також унаслідок технологічних порушень без світла залишається частина споживачів в Чернігівській області.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів – дефіциту немає.

Утім, тривають ворожі обстріли у прифронтових та прикордонних з РФ областей. Унаслідок них знеструмлювалася частина споживачів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Через попередні обстріли залишається без світла частина абонентів в Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях.

Як наголошують у Міненерго, ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, за добу заживили понад 26 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях. У Херсонській області світло повернули майже 100 споживачам, яких було знеструмлено з початку деокупації.