Із 1 липня "доступні ліки" видаватимуть лише за електронним рецептом

З 1 липня медичні препарати за програмою "Доступні ліки" видаватимуть лише за електронним рецептом.

Як повідомляє Державна служба з лікарських засобів, норму щодо відпуску ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України за винятком прифронтових територій.

"Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою "доступні ліки" відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми "Доступні ліки" продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії", – йдеться у повідомленні.

Утім, на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

"Доступні ліки" – урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів.

Зазначимо, що лише з початку 2023 року "доступні ліки" за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 мільйона українців. За період повномасштабної війни було погашено 14 млн електронних рецептів.