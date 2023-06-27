Кабінет міністрів спростив сертифікацію насіння та розсади.

Відповідну постанову № 637 "Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал" уряд ухвалив 24 червня, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Постанова розроблена для виконання євроінтеграційних зобов'язань України щодо удосконалення процедури оцінки відповідності насіння та садивного матеріалу при визначенні їх сортових якостей. Зокрема, спрощення умов ведення насінництва та розсадництва та реалізації конкурентної політики під час польового оцінювання як складової процедури сертифікації", – зазначається у повідомленні.

Постанова передбачає:

надання можливості агропідприємцям укладати договір про надання послуг із польового оцінювання насіннєвих посівів або насаджень безпосередньо з незалежним (приватним) аудитором (агрономом-інспектором) без залучення державного органу із сертифікації;

встановлення вимоги до аудитора дотримуватися конфіденційності щодо інформації, яку він отримує під час виконання робіт, та його незалежності від комерційних та інших інтересів суб'єкта насінництва та розсадництва;

встановлення персональної відповідальності аудитора за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання та актів бракування насіннєвих посівів та насаджень багаторічних рослин.

Очікується, що реалізація постанови сприятиме встановлення чіткого та прозрачного механізму процедури сертифікації насіння та садивного матеріалу.