"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд на найпопулярнішому маршруті

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №191/192 за маршрутом Київ - Львів.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, рішення ухвалено через високий попит на цьому напрямку.

Поїзд відправлятиметься зі столиці у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

"Поїзд буде сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе", – зазначається у повідомленні.

В "Укрзалізниці" додали, що для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд може стати зручним варіантом, щоб дістатись Львова з пересадкою.