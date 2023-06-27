БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
679 1

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд на найпопулярнішому маршруті

укрзалізниця,потяг,поїзд

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №191/192 за маршрутом Київ - Львів.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, рішення ухвалено через високий попит на цьому напрямку.

Поїзд відправлятиметься зі столиці у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

"Поїзд буде сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе", – зазначається у повідомленні.

В "Укрзалізниці" додали, що для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд може стати зручним варіантом, щоб дістатись Львова з пересадкою.

Автор: 

Київ (4703) Львів (847) потяг (1300) Укрзалізниця (4800)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
i окремий сейф для жiнок?
показати весь коментар
28.06.2023 00:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 