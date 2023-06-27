Моряки зможуть оформлювати документи через "Дію"
Мінінфраструктури розпочинає бета-тестування послуги оформлення документів для моряків на порталі "Дія".
Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.
"Ми запускаємо отримання кваліфікаційних документів моряків онлайн через портал "Дія". Починаємо з етапу тестування. Знаю, що морська спільнота чекала на цю послугу - адже це про зручність, швидкість, дистанційність і головне - повністю нівелює корупційну складову", – написав міністр.
Взяти участь у бета-тестуванні можуть як випускники морських вузів, так і капітани чи командний склад морських та змішаного плавання суден.
"Для моряків доступний повний перелік послуг. Тобто моряк зможе подати заяву на присвоєння або підтвердження звання/кваліфікації, записатись на комʼютерне тестування (CES 6.0), отримати електронний кваліфікаційний документ в особистому кабінеті, а також подати апеляційну скаргу у разі відмови", – уточнив Кубраков.
Завдяки цій послузі для моряків буде доступний повний перелік послуг, зокрема:
- подача заяви на присвоєння або підтвердження звання/кваліфікації (в бета-тесті уже доступні диплом та його підтвердження, сертифікати компетентності та свідоцтво про спеціальну підготовку);
- запис на компʼютерне тестування (CES 6.0);
- отримання електронного кваліфікаційного документу в особистому кабінеті;
- подача апеляційної скарги у разі відмови.
Обробляти документи моряка буде дистанційно Адміністрація судноплавства. Після перевірки в кабінеті моряка зʼявиться готовий кваліфікаційний документ в електронному вигляді. При необхідності замовлені документи можна буде забрати безпосередньо в Адміністрації судноплавства та ДП "Моррічсервіс".
"Вже в бета-тесті моряк може отримати диплом чи його підтвердження, сертифікати компетентності чи свідоцтво про спеціальну підготовку. Після завершення тесту – сервіс запрацює повноцінно і його перевагами зможе скористатися кожен", – уточнив Кубраков.
Як повідомлялося, на початку червня Київський окружний адміністративний суд своєю ухвалою призупинив дію постанови Кабміну №1499 від 30 грудня 2022 року, якою запроваджувався новий порядок дипломування моряків. Однак Шостий апеляційний адміністративний суд наприкінці червня своїм рішенням скасував цю ухвалу.
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До этого "доили" моряков частные компании-ворюги, а теперь будут "тестировать" тех же моряков, те же компании-ворюги ,но уже под наблюдением компаний -ВОРЮГ Зеленского!!.Иначе где-же Зеленский вмиг найдёт столь много специалистов-ворюг-"Тестувальныкив".. Тем более с опытом воровства. и коррупции. Вывеску сменил и всё , ты уже зелёный патриот!!! И Опыт с внедрением кассовых аппаратов Для ФОПов, здесь СЕГОДНЯ очень пригодится. Фопы так до сих пор и не работают с кассовыми аппаратами , а те ,что якобы работают, то включают этот аппарат раз в Неделю, для отчёта перед налоговой.. Спасибо за это огромное ЮЖаниновой!!...Она так рвала жопу за ради ЭТИХ ВОРЮГ ФОПов!!,.И благодаря этому и сегодня на рынках и магазинах Украины, Везде празднует бал его величество НАЛИЧКА и Коррупция!!... А оплата налогов идут мимом госказны!! ...Вот такие у нас горе-реформаторы -только в свой карман...А ДИЯ это ИЛИ ПРОЗОРРО не играет никакой роли..Одного моряка оформят через ДИЮ , а десять оформят через подставную фирму!!!