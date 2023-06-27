Моряки зможуть оформлювати документи через "Дію"

Мінінфраструктури розпочинає бета-тестування послуги оформлення документів для моряків на порталі "Дія".

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Ми запускаємо отримання кваліфікаційних документів моряків онлайн через портал "Дія". Починаємо з етапу тестування. Знаю, що морська спільнота чекала на цю послугу - адже це про зручність, швидкість, дистанційність і головне - повністю нівелює корупційну складову", – написав міністр.

Взяти участь у бета-тестуванні можуть як випускники морських вузів, так і капітани чи командний склад морських та змішаного плавання суден.

"Для моряків доступний повний перелік послуг. Тобто моряк зможе подати заяву на присвоєння або підтвердження звання/кваліфікації, записатись на комʼютерне тестування (CES 6.0), отримати електронний кваліфікаційний документ в особистому кабінеті, а також подати апеляційну скаргу у разі відмови", – уточнив Кубраков.

Завдяки цій послузі для моряків буде доступний повний перелік послуг, зокрема:

подача заяви на присвоєння або підтвердження звання/кваліфікації (в бета-тесті уже доступні диплом та його підтвердження, сертифікати компетентності та свідоцтво про спеціальну підготовку);

запис на компʼютерне тестування (CES 6.0);

отримання електронного кваліфікаційного документу в особистому кабінеті;

подача апеляційної скарги у разі відмови.

Обробляти документи моряка буде дистанційно Адміністрація судноплавства. Після перевірки в кабінеті моряка зʼявиться готовий кваліфікаційний документ в електронному вигляді. При необхідності замовлені документи можна буде забрати безпосередньо в Адміністрації судноплавства та ДП "Моррічсервіс".

"Вже в бета-тесті моряк може отримати диплом чи його підтвердження, сертифікати компетентності чи свідоцтво про спеціальну підготовку. Після завершення тесту – сервіс запрацює повноцінно і його перевагами зможе скористатися кожен", – уточнив Кубраков.

Як повідомлялося, на початку червня Київський окружний адміністративний суд своєю ухвалою призупинив дію постанови Кабміну №1499 від 30 грудня 2022 року, якою запроваджувався новий порядок дипломування моряків. Однак Шостий апеляційний адміністративний суд наприкінці червня своїм рішенням скасував цю ухвалу.