У Києві запустять нову електронну систему доступу до укриттів

Новітня електронна система доступу до укриттів у Києві вже пройшла тестування і готується до введення в експлуатацію.

Як повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації, перший такий пристрій облаштований в одному з укриттів у Дарницькому районі столиці.

Зазначається, що ця система має чотири незалежних варіанти відкриття дверей до сховища:

автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога;

дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою;

фізичним "ключем" (на кшталт ключа до звичайного домомофону);

через пін-код, який генерується в чат-боті Телеграм "Бомбосховища Києва".

"Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Навіть якщо вимкнеться постачання електрики – система резервно живиться своїм власним акумулятором", – уточнили в КМВА,

Крім того, вихід із закритого сховища безконтактний – достатньо піднести руку до сенсорної кнопки.

Також диспетчер має змогу не тільки відчиняти двері і тримати голосовий зв’язок з відвідувачами сховища, а ще й контролювати справність системи. У разі виникнення несправностей чи технічних проблем диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи обладнання.

"Виготовлення та встановлення такої системи потребує певного часу та фінансування. Але, після запуску в роботу цієї першої системи ми будемо системно нарощувати обладнання такими пристроями інших укриттів по столиці. Кияни та гості міста повинні мати швидкий і безперешкодний доступ до сховищ під час повітряних загроз", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Як повідомлялося, у Києві проінспектували всі 4 655 укриттів і сховищ, придатними визнано 3041 об’єкт, тобто 65% сховищ, ще 973 (21%) можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, 641 сховище (14%).

Загалом, за даними ДСНС, в Україні непридатними для використання є 23,6% укриттів.