Понад $1 мільярд на рік: Путін визнав фінансування терористів ПВК "Вагнер" з бюджету

Росія оплачувала діяльність нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер", з травня 2022 року до травня 2023 року на це витратили 86,26 мільярда рублів (понад $1 мільярд за поточним курсом) з російського бюджету.

Про це президент РФ Владімір Путін заявив на зустрічі з силовиками, пише "Коммерсант".

За його словами, ці гроші виділялися на грошове утримання бойовиків "Вагнера" та стимулюючі виплати.

Путін додав, що за цей же час засновник "Вагнера" і власник компанії "Конкорд" Євгєній Прігожин заробив 80 мільярдів рублів на постачанні через "Воєнторг" харчування для російських військових.

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав або вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", – сказав він.

"Невідомо, що сталося б з країною зрештою. Але всі ті досягнення, яких було досягнуто під час бойових дій, багато хто, принаймні, їх було б втрачено", – додав Путін, коментуючи заколот Прігожина.

Зауважимо, що 26 січня 2023 року Прігожин заяляв, що завжди фінансував ПВК "Вагнер" сам, але у 2022 році, коли почалося "глобальне розширення", йому довелося шукати додаткові джерела фінансування.

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Як повідомлялося, увечері 23 червня голова російського терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про початок "маршу справедливості" на Москву і заявив, що 25 тис. підконтрольних йому бойовиків "їдуть розбиратися". Увечері того ж дня найманці ПВК "Вагнер" захопили штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Російський президент Путін назвав це збройним заколотом, а проти Пригожина порушили кримінальну справу.

Увечері 24 червня пресслужба президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що він домовився з Пригожиним про припинення "маршу", після цього бойовики "Вагнера" розвернулися до польових таборів, а сам Пригожин мав виїхати до Білорусі, справу проти нього мали закрити. Однак, за даними російських ЗМІ, принаймні справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК РФ) стосовно Пригожина не припинено, її розслідує слідче управління ФСБ.