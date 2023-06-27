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Новини
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Понад $1 мільярд на рік: Путін визнав фінансування терористів ПВК "Вагнер" з бюджету

пригожин

Росія оплачувала діяльність нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер", з травня 2022 року до травня 2023 року на це витратили 86,26 мільярда рублів (понад $1 мільярд за поточним курсом) з російського бюджету.

Про це президент РФ Владімір Путін заявив на зустрічі з силовиками, пише "Коммерсант".

За його словами, ці гроші виділялися на грошове утримання бойовиків "Вагнера" та стимулюючі виплати.

Путін додав, що за цей же час засновник "Вагнера" і власник компанії "Конкорд" Євгєній Прігожин заробив 80 мільярдів рублів на постачанні через "Воєнторг" харчування для російських військових.

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав або вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", – сказав він.

"Невідомо, що сталося б з країною зрештою. Але всі ті досягнення, яких було досягнуто під час бойових дій, багато хто, принаймні, їх було б втрачено", – додав Путін, коментуючи заколот Прігожина.

Зауважимо, що 26 січня 2023 року Прігожин заяляв, що завжди фінансував ПВК "Вагнер" сам, але у 2022 році, коли почалося "глобальне розширення", йому довелося шукати додаткові джерела фінансування.

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Як повідомлялося, увечері 23 червня голова російського терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про початок "маршу справедливості" на Москву і заявив, що 25 тис. підконтрольних йому бойовиків "їдуть розбиратися". Увечері того ж дня найманці ПВК "Вагнер" захопили штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Російський президент Путін назвав це збройним заколотом, а проти Пригожина порушили кримінальну справу.

Увечері 24 червня пресслужба президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що він домовився з Пригожиним про припинення "маршу", після цього бойовики "Вагнера" розвернулися до польових таборів, а сам Пригожин мав виїхати до Білорусі, справу проти нього мали закрити. Однак, за даними російських ЗМІ, принаймні справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК РФ) стосовно Пригожина не припинено, її розслідує слідче управління ФСБ.

Автор: 

путін володимир (1059) росія (14360) ПВК Вагнер (11) Пригожин Євген (19)


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Топ коментарі
+7
Оскільки цей вагнер визнаний терористичною організацією, то з таким визнанням очевидно, що ***** і весь лаптєстан є спонсорами терористів з усіма наслідками.

Держдеп! Ваше слово!
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27.06.2023 16:38
+2
Ось і докази фінансування московією тероризму по всьому світу, від ерефії до південної Африки, от звідки починались державні перевороти, фінансування диктаторських режимів, розпалювання війн на близькому Сході і в Африці. Руками приватно-державного утворення вагнер кацапи вели колоніальні війни в Африці за золото, діаманти, захоплювали копальні....??? Це вже не спонсор тероризму, це держава -терорист.
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27.06.2023 16:58
+2
Гаага чекає на якесь з тіл ******!
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27.06.2023 20:32
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Оскільки цей вагнер визнаний терористичною організацією, то з таким визнанням очевидно, що ***** і весь лаптєстан є спонсорами терористів з усіма наслідками.

Держдеп! Ваше слово!
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27.06.2023 16:38 Відповісти
----
і після того нам втирають що то " приватна аврмия"..
...
Приватна тільки Путлєра а не Вагнера..
...
У Януковича були "Тітушки" а у Путлєра - Вагнер..
...
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27.06.2023 17:39 Відповісти
"Тітушки" і "вагнерівці" це не порівняні категорії. Перші у адідасній спортивній формі розмахували ногами і кулаками, не намагаючись когось вбити. Про других самі знаєте.
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27.06.2023 18:51 Відповісти
Ви впевнені, що тітушки нікого не вбили?
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27.06.2023 23:19 Відповісти
У Авакова були нацжони
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27.06.2023 23:18 Відповісти
Ось і докази фінансування московією тероризму по всьому світу, від ерефії до південної Африки, от звідки починались державні перевороти, фінансування диктаторських режимів, розпалювання війн на близькому Сході і в Африці. Руками приватно-державного утворення вагнер кацапи вели колоніальні війни в Африці за золото, діаманти, захоплювали копальні....??? Це вже не спонсор тероризму, це держава -терорист.
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27.06.2023 16:58 Відповісти
Гаага чекає на якесь з тіл ******!
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27.06.2023 20:32 Відповісти
---
і тітушки і вагнерівці мають одне спільне = нелегальна сила в руках
...
кримінальних політиків..
...
" нас там нет" і звичайно ж - "зелені чоловічки.".
...
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27.06.2023 21:20 Відповісти
Кримінальна сила в руках легальних політиків
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27.06.2023 23:20 Відповісти
Путін визнав фінансування терористів ПВК "Вагнер" з бюджету
Начеб- то про це до цього ніхто не знав і навіть не здогадувався.

Може тільки Єрмак і ЗЄ про це не знали, бідненькі, і повернули цих вбивць расєє.
Але незнання . не захищає від відповідальності.

Тим паче, що вони це робили свідомо. Назло Пороху.

Тепер ці бандити вбивають наших військовихі мирних людей.
Серед них є ті, кого відпустили Єрмак із ЗЄ

Єрмака і ЗЄ за це треба судити
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27.06.2023 23:17 Відповісти
Справжній власник "Вагнера"Уткін і належить ця фірма ГРУ ФСБ,тому і гроші виділяються з бюджету.І ніяка це не приватна військова компанія,а частина ЗС РФ.Щось @уйло не спішить це визнавати.Прігожин фраєр на підтанцьовці.
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27.06.2023 23:50 Відповісти

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