Російський суд оштрафував Google ще на 4 мільярди рублів

Мировий суд Прєсненського району Москви оштрафував корпорацію Google LLC на 4 мільярди рублів ($47 млн за поточним курсом) через несплату попередньо накладеного штрафу.

Про це повідомила Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ, пише російська редакція Forbеs.

У липні 2022 року ФАС оштрафувала Google на 2 млрд рублів, оскільки компанія нібито зловживала домінуючим становищем відеохостингу YouTube на ринку та блокування російських пропагандистських каналів.

У березні апеляційний суд Москви визнав законним рішення ФАС про штраф щодо Google. Компанія мала виплатити штраф у 2 млрд рублів протягом 60 днів після набрання рішенням законної сили. У випадку несплати штрафу у встановлені терміни його розмір може бути подвоєно.

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Google у 2021 році стала першою IT-компанією, яка отримала в Росії оборотний штраф: тоді суд у Москві оштрафував її на 7,2 млрд рублів за відмову видаляти з YouTube відео на вимогу російської влади. У травні 2022 року російські судові пристави повідомили, що штраф стягнуто.

У липні 2022 року Таганський районний суд Москви оштрафував Google на 21,77 млрд рублів за повторну відмову видалити інформацію про війну в Україні на вимогу влади РФ.

За місяць до цього російська "дочка" Google – ТОВ "Гугл" – подала заяву про банкрутство до Арбітражного суду Москви.