Нацбанк знову оштрафував сервіс мікрокредитів Moneyveo

Національний банк України направив до ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" (ЄДРПОУ 38569246) письмове застереження з вимогою усунути виявлені порушення та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності. Крім того, фінансову компанію оштрафовано.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 червня, воно набуло чинності 27 червня.

За результатами позапланової інспекційної перевірки ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" у квітні-травні 2023 року, виявлені порушення фінансовою компанією вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.

Фінансова компанія зобов’язана усунути порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 27 липня 2023 року.

Також за окремі встановлені факти порушень вимог закону "Про споживче кредитування" та Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою правління Національного банку України від 4 серпня 2022 року №170, Національний банк застосував до ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" штраф у розмірі 766,7 тис. грн.

Як повідомлялося, минулого тижня Національний банк України оштрафував ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" на 34 тис. грн.