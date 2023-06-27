У випадку аварії на Запорізький АЕС доведеться евакуювати 140 тисяч людей, – голова ОВА

У випадку аварії на Запорізький АЕС в межах Запоріжжя та Запорізького району можуть бути евакуйовані близько 140 тис. людей.

"Близько 140 тис. людей знаходяться в 50-км зоні (від самої станції) і можуть бути евакуйовані внаслідок аварії на ЗАЕС", – сказав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

За словами Малашка, мова йде про Біленьківську та Долинську громади, Хортицький та частково Дніпровський райони Запоріжжя. Також влада готується приймати людей з окупованої території.

"Відповідно до планів евакуації у нас є маршрути евакуації, пункти евакуації, пункти обеззараження і ми з міжнародними партнерами й волонтерами організуємо заміну речей у разі необхідності", – додав він.

Водночас голова ОВА зазначив, що наразі всі показники в нормі, як біля ЗАЕС, та і за її межами.

Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією в Європі. Вже понад рік вона перебуває під контролем російських військових, які замінували територію станції.