"Укренерго" розпочинає пілотний проєкт із модернізації та захисту магістральних мереж
"Укренерго" розпочинає пілотний проєкт "Мережа майбутнього" з модернізації та посилення захисту магістральних мереж, впровадження технологій інтернету речей у секторі енергетики.
Як ідеться в повідомленні "Укренерго", для його втілення у життя компанія підписала Меморандум про взаєморозуміння зі світовим лідером у галузі цифрових мережевих технологій Cisco.
Серед п'яти напрямків ініціативи "Мережі майбутнього" першочергово співпраця з Cisco буде спрямована на захист технологічних мереж.
Проєкт включає модернізацію мереж та впровадження сенсорів і програмного забезпечення для моніторингу безпеки технологічних процесів.
"За допомогою нових технологій та підходів до захисту від Cisco ми зможемо краще виявляти потенційні кіберзагрози для технологічних мереж та ефективно на них реагувати", – сказано в повідомленні.
Також разом із Cisco "Укренерго" працюватиме над:
- модернізацією інфраструктури мереж та покращенням систем управління та захисту, щоб підвищити стійкість синхронізації енергосистеми з ENTSO-E, забезпечити стабільність та надійність роботи в умовах війни;
- наданням працівникам оперативної підтримки експертів прямо під час робіт через Webex експерт, щоб прискорити та покращити якість виконання робіт. Для цього на пілотній підстанції буде побудована необхідна мобільна інфраструктура зв’язку;
- навчанням та обміном досвіду для можливості впровадження сучасних технологій, розробкою спеціальних навчальних курсів;
- підтримкою реалізації проєкту балансування навантаження на водонагрівачах, спрямованого на зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання.
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