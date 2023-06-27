"Укренерго" розпочинає пілотний проєкт із модернізації та захисту магістральних мереж

"Укренерго" розпочинає пілотний проєкт "Мережа майбутнього" з модернізації та посилення захисту магістральних мереж, впровадження технологій інтернету речей у секторі енергетики.

Як ідеться в повідомленні "Укренерго", для його втілення у життя компанія підписала Меморандум про взаєморозуміння зі світовим лідером у галузі цифрових мережевих технологій Cisco.

Серед п'яти напрямків ініціативи "Мережі майбутнього" першочергово співпраця з Cisco буде спрямована на захист технологічних мереж.

Проєкт включає модернізацію мереж та впровадження сенсорів і програмного забезпечення для моніторингу безпеки технологічних процесів.

"За допомогою нових технологій та підходів до захисту від Cisco ми зможемо краще виявляти потенційні кіберзагрози для технологічних мереж та ефективно на них реагувати", – сказано в повідомленні.

Також разом із Cisco "Укренерго" працюватиме над: