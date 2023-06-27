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Німеччина зекономить 14 мільярдів євро на енергетичних субсидіях через зниження цін

бундестаг,німеччина

Німеччина витратить на енергетичні субсидії на 14 млрд євро менше коштів, ніж спершу очікували, через зниження цін.

Як пише Spiegel, початково держава заклала на підтримку споживачів у зв’язку з рекордними цінами на енергоносії майже 200 млрд євро до весни 2024 року, проте зараз з’ясувалося, що запозичувати в інвесторів у літні місяці будуть набагато менше, ніж планували, передає Європейська правда.

Зазначається, що таким чином заплановані запозичення знизять майже на 14 млрд євро.

Оскільки ціни на енергоресурси після зими нормалізувалися, витрати на субсидії також суттєво скоротилися.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив про плани пакету заходів жорсткої економії обсягом до 20 млрд євро.

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Німеччина (1888) субсидія (612) енергетика (407)


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