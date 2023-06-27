БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 449 48

Шмигаль оголосив про завершення карантину в Україні

денис,шмигаль
Фото: Рейтер

Дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу завершиться 1 липня, продовжувати її не будуть.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба уряду.

"COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення все це час були спрямовані на те, щоб зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування під час повномасштабної війни", – сказав Шмыгаль.

Прем'єр також подякував медикам, які боролися з пандемією і зробили все, щоб мінімізувати її наслідки.

Читайте також: Кабмін пропонує скасувати податкові пільги через завершення пандемії COVID-19 (оновлено)

Як повідомлялося, у квітні Кабінет Міністрів продовжив до 30 червня дію надзвичайної ситуації та карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у травні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженої через глобальний спалах COVID-19.

Автор: 

карантин (2077) пандемія (24) Шмигаль Денис (1508) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+15
А как начиналось: штраф 34 тысячи, детям в школу нельзя, с работы увольняют, везде на входах меряют температуру - а потом раз, и пшик.
Всем спасибо, все свободны, считаем деньги в масштабе планеты.
показати весь коментар
27.06.2023 19:20
+14
Воно геть й@бнуте? Який карантин? Хтось про той ковід взагалі ще пам'ятає?!
показати весь коментар
27.06.2023 18:23
+14
***** гральки...
Потвори-диктатори по всій планеті тренувались заганяти бидло в стійло - типу - після 22:00 сидіть вдома - бо вірус по ночам шастає.

А бидло мовчки все виконувало...
пліснява а не людство
показати весь коментар
27.06.2023 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воно геть й@бнуте? Який карантин? Хтось про той ковід взагалі ще пам'ятає?!
показати весь коментар
27.06.2023 18:23 Відповісти
В Київі було на тому тижні 110 хворих, 6 померло
показати весь коментар
27.06.2023 18:36 Відповісти
Від цигарок в рази більше мре - але цигарки ніхто не забороняє
показати весь коментар
27.06.2023 18:39 Відповісти
? цигаркою сусiда за один раз сильно не заразиш. А один ковiдний кучу людей може заразити. Невже так складно?
показати весь коментар
27.06.2023 18:56 Відповісти
"Ковід" - це вигадка. Невже так складно ?
показати весь коментар
27.06.2023 19:32 Відповісти
Згоден!
показати весь коментар
27.06.2023 19:45 Відповісти
Про пасивне куріння чули? Про наркотичну залежність ? Один раз перехворів - і ймовірність імунетету від вірусів . А куріння це залежності на все життя ,як правило . І взагалі від хвороб повязаних з курінням жертв в рази більше .
А після того як закривали парки і спортзали - але ззалишалди відкритими наливайки - питання чи турбуються про здоровя взагалі відпало
показати весь коментар
27.06.2023 21:49 Відповісти
во ты уколотый. а сколько раз в себя всадил?
показати весь коментар
27.06.2023 19:12 Відповісти
весь этот фейк нужен был только что бы привить людей какой то фигней и заработать бабла...
показати весь коментар
27.06.2023 19:13 Відповісти
Син в січні перехворів, сусід навесні.
показати весь коментар
28.06.2023 11:37 Відповісти
Награлися , курви ?
показати весь коментар
27.06.2023 18:24 Відповісти
***** гральки...
Потвори-диктатори по всій планеті тренувались заганяти бидло в стійло - типу - після 22:00 сидіть вдома - бо вірус по ночам шастає.

А бидло мовчки все виконувало...
пліснява а не людство
показати весь коментар
27.06.2023 18:32 Відповісти
Ти хворiв? Коли нi-то жаль.
показати весь коментар
27.06.2023 18:58 Відповісти
А ти, ужалений, досі хворієш на голову ?
показати весь коментар
27.06.2023 19:35 Відповісти
Простуду та ГРИП ніхто не відміняв.... Починайте вже хоч потроху думати головою....
показати весь коментар
27.06.2023 20:07 Відповісти
довбень - то ж коли б не сидів під кроваттю після 22:00, а продовжував би бігати на зарядку на річку - то ы не хворів би.

А так дурню сказали що на річці коронавірус нападає ... ))))))))
показати весь коментар
28.06.2023 00:21 Відповісти
ета пздц, таваріщі!
показати весь коментар
27.06.2023 18:37 Відповісти
Шмигаль оголосив про завершення карантину в Україні з маскою на обличчі 🤣
показати весь коментар
27.06.2023 18:45 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2023 19:15 Відповісти
Та невже??? Ось вже дяка та дяка тобі, батьку наш рідний!!!
показати весь коментар
27.06.2023 18:59 Відповісти
та ні - то все завдяки найвеличнішому!!!
показати весь коментар
28.06.2023 00:22 Відповісти
А как начиналось: штраф 34 тысячи, детям в школу нельзя, с работы увольняют, везде на входах меряют температуру - а потом раз, и пшик.
Всем спасибо, все свободны, считаем деньги в масштабе планеты.
показати весь коментар
27.06.2023 19:20 Відповісти
наступне повідомлення від "ніщо" на прізвисько шмугель: літо скінчилося, настає осінь.
завжди дивували істоти, які добровільно погоджуються працювати порожнім місцем, нічим, повним ніщо, цілковитим зеро...
показати весь коментар
27.06.2023 19:20 Відповісти
100%.
Але цей пан гірше за ніщо... Ніщо не може нашкодити, а він може...
показати весь коментар
28.06.2023 09:46 Відповісти
А мне чота показалось, что с 24.02.22 все насрали на псевдокарантин и никакой инфекционной вспышки не наблюдалось.

Можно как-то привлечь к ответственности некоторых фанатов воза? Проследить сколько заработали на этом например?
показати весь коментар
27.06.2023 19:32 Відповісти
Можна, але для цього потрібен суспільний запит. А його не має. Стадо навіть не мекає, мовчки і далі іде на забій...
показати весь коментар
28.06.2023 09:48 Відповісти
Чотири місяці просив, замовляв зробити вакцинацію для
старої людини, і відповідали --"чекайте".
показати весь коментар
27.06.2023 19:57 Відповісти
Може тому вона до сих пір жива?
показати весь коментар
27.06.2023 20:09 Відповісти
Так вакцини в Україну зараз рідко завозять. Мені потрібно було планово вакцинуватися, я чекав десь півмісяця поки не з'явиться вакцина у поліклініці. І це вакцина не від ковіду
показати весь коментар
28.06.2023 08:35 Відповісти
Виходить,ми більше року порушували масковий режим,негодиться якось,куди ж уряд дивився.Цікаво,за цей час багато накрали на ковіді.
показати весь коментар
27.06.2023 20:07 Відповісти
Ну ок.Але українці третьої і четвертої дози вакцинації не робили практично взагалі.Значить не пройшли повністю цикл вакцинації.А криків було дуже багато.

Поточна статистика по вакцинації на 26.06.2023 в Україні Населення 41 130 тис.

Кількість вакци­нованих 15 729 617 38,24 %

Повністю вакци­нован о15 201 112 36,96 %

Бустерна доза 7 24 557 1,76 %

Додаткова доза 28 024 0,07 %

Всього вакцинацій 31 683 310

показати весь коментар
27.06.2023 20:13 Відповісти
Хоть щось треба пи...нути. Бо інші шодня роблять заяви, а тут поки дочекаєшся...
показати весь коментар
27.06.2023 20:16 Відповісти
"Стою на асфальті в лижі обутий.Чи то лижі не їдуть,чи то я їбанутий".(Шмигаль).
показати весь коментар
27.06.2023 20:24 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2023 00:23 Відповісти
ой,а відгукніться будьте добрі - хто той шмурдяк уколов.бо тим паче зараз мало віриться що такий ліх є.
показати весь коментар
27.06.2023 21:49 Відповісти
Як так спізнилися? Вони кожні 3 місяці подовжували карнатин спеціальним рішення уряду! В караїні палає війна а шмигаль і ляшко подовжують карантин! Ну не покидьки?
показати весь коментар
28.06.2023 09:45 Відповісти
Випередив гундосика.
показати весь коментар
27.06.2023 22:23 Відповісти
Ой! Вибачаюся! Але, як би це сказати українською? Ні, кращє трохи російською, блін - ви - **..ті, усі. Є гарне українське слово, пристойне - невігластво. Нажаль. Це не лікується. Ви краще зжерте один одного, о, як неандертальіці! Якшо вмикнете мозок замість дупи, будете жити, можливо . Просто, розплющте очі.
Смертність, до вакцинаціїї від кору, наприклад (до речі, воно не лікується, зовсім) становила 98 %.
Після вакцинації зменьшилася на..? Так, на 80 %.
Жах! Серед кого ми живемо?
До речі, є така тема. Вірусологія. Ну, щє, інфекційні захворювання...А,.. то таке..Вам же усе до ср..ки..
показати весь коментар
28.06.2023 02:40 Відповісти
Вірусологія є.
А "смертельного ковіду" - нема - це різновид звичайного грипу.
Хто в нього повірив - вкололись, але не заспокоїлись.
показати весь коментар
28.06.2023 05:26 Відповісти
Смертність від кору ніколи не становила 98 %!!! Де ви взяли цю цифру!?
У жодної інфекції не було такої сметністі, як ви виразилися!!!!
показати весь коментар
28.06.2023 09:43 Відповісти
шмигаль і ляшко за весь цей карантин та пандемію повинні понести покарання та сидіти у в'язниці!!!
показати весь коментар
28.06.2023 09:39 Відповісти
Ви ще того у куртці за 25тис.дол. забули
показати весь коментар
28.06.2023 13:02 Відповісти
А де ті підори сидять, які крали під час карантину. Про "доктора смерть" пам'ятаємо, але вона реформувала медицину та приборкала корупцію у держзакупівлях МОЗу.

А що там наша скалецька, куртка степанова, крадуцький, степанов? цих куєсосів вже всі забули.
А рейтинг підтримки найогиднішого при цьому 86%. ******** нарід!
показати весь коментар
28.06.2023 09:53 Відповісти
Вже забули про зеленого кРАДУЦЬКОГО ,
який в перші дні ковіду продав всі маски китайцям і заробив на них
кругленьку суму 😠
показати весь коментар
28.06.2023 13:01 Відповісти
Вони вам недалеким 99.8% намалюють і ви повірите й будете один одному чуби скубти
показати весь коментар
28.06.2023 13:05 Відповісти
Всьо, гроші на будівництво доріг всі освоїли?
показати весь коментар
28.06.2023 11:14 Відповісти
Дивує що не єрмак озвучив я цього чувака і забув
показати весь коментар
28.06.2023 11:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 