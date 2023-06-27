Шмигаль оголосив про завершення карантину в Україні

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Дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу завершиться 1 липня, продовжувати її не будуть.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба уряду.

"COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення все це час були спрямовані на те, щоб зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування під час повномасштабної війни", – сказав Шмыгаль.

Прем'єр також подякував медикам, які боролися з пандемією і зробили все, щоб мінімізувати її наслідки.

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Як повідомлялося, у квітні Кабінет Міністрів продовжив до 30 червня дію надзвичайної ситуації та карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у травні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженої через глобальний спалах COVID-19.