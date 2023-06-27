Шмигаль оголосив про завершення карантину в Україні
Дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу завершиться 1 липня, продовжувати її не будуть.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба уряду.
"COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення все це час були спрямовані на те, щоб зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування під час повномасштабної війни", – сказав Шмыгаль.
Прем'єр також подякував медикам, які боролися з пандемією і зробили все, щоб мінімізувати її наслідки.
Як повідомлялося, у квітні Кабінет Міністрів продовжив до 30 червня дію надзвичайної ситуації та карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, у травні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженої через глобальний спалах COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
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А після того як закривали парки і спортзали - але ззалишалди відкритими наливайки - питання чи турбуються про здоровя взагалі відпало
Потвори-диктатори по всій планеті тренувались заганяти бидло в стійло - типу - після 22:00 сидіть вдома - бо вірус по ночам шастає.
А бидло мовчки все виконувало...
пліснява а не людство
А так дурню сказали що на річці коронавірус нападає ... ))))))))
Всем спасибо, все свободны, считаем деньги в масштабе планеты.
завжди дивували істоти, які добровільно погоджуються працювати порожнім місцем, нічим, повним ніщо, цілковитим зеро...
Але цей пан гірше за ніщо... Ніщо не може нашкодити, а він може...
Можно как-то привлечь к ответственности некоторых фанатов воза? Проследить сколько заработали на этом например?
старої людини, і відповідали --"чекайте".
Поточна статистика по вакцинації на 26.06.2023 в Україні Населення 41 130 тис.
Кількість вакцинованих 15 729 617 38,24 %
Повністю вакцинован о15 201 112 36,96 %
Бустерна доза 7 24 557 1,76 %
Додаткова доза 28 024 0,07 %
Всього вакцинацій 31 683 310
Смертність, до вакцинаціїї від кору, наприклад (до речі, воно не лікується, зовсім) становила 98 %.
Після вакцинації зменьшилася на..? Так, на 80 %.
Жах! Серед кого ми живемо?
До речі, є така тема. Вірусологія. Ну, щє, інфекційні захворювання...А,.. то таке..Вам же усе до ср..ки..
А "смертельного ковіду" - нема - це різновид звичайного грипу.
Хто в нього повірив - вкололись, але не заспокоїлись.
У жодної інфекції не було такої сметністі, як ви виразилися!!!!
А що там наша скалецька, куртка степанова, крадуцький, степанов? цих куєсосів вже всі забули.
А рейтинг підтримки найогиднішого при цьому 86%. ******** нарід!
який в перші дні ковіду продав всі маски китайцям і заробив на них
кругленьку суму 😠