В Україні більше 100 компаній виробляють безпілотники, – Федоров

Український ринок із виробництва безпілотників активно розвивається: наразі в країні понад 100 компаній виготовляють дрони.

"Порівняно з минулим роком виробництво безпілотників по деяких категоріях зросло в десятки разів, подекуди – в сотні. Вже 40 українських БпЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та отримують державні контракти. Загалом на ринку працюють понад 100 компаній, які виготовляють дрони для різних фондів, військових", – повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю для Радіо NV, передає Укрінформ.

Федоров наголосив, що нині на ринку відбувається технологічна революція, якій передувало скасування майже всіх блокерів: введено fast-track для БпЛА, скасовано ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів, усунуто зайву бюрократію, спрощено допуск для експлуатації.

"Фінансування збільшено, є позитивна динаміка. Але цього недостатньо, нам потрібно ще більше БпЛА. Ми зрозуміємо, що в нас достатньо безпілотників лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року. Виробництво необхідно збільшувати та стимулювати", – додав міністр.

Детальніше про український ринок дронів читайте в матеріалі БізнесЦензор.