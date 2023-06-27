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Новини
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В Україні більше 100 компаній виробляють безпілотники, – Федоров

федоров,михайло

Український ринок із виробництва безпілотників активно розвивається: наразі в країні понад 100 компаній виготовляють дрони.

"Порівняно з минулим роком виробництво безпілотників по деяких категоріях зросло в десятки разів, подекуди – в сотні. Вже 40 українських БпЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та отримують державні контракти. Загалом на ринку працюють понад 100 компаній, які виготовляють дрони для різних фондів, військових", – повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю для Радіо NV, передає Укрінформ.

Федоров наголосив, що нині на ринку відбувається технологічна революція, якій передувало скасування майже всіх блокерів: введено fast-track для БпЛА, скасовано ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів, усунуто зайву бюрократію, спрощено допуск для експлуатації.

"Фінансування збільшено, є позитивна динаміка. Але цього недостатньо, нам потрібно ще більше БпЛА. Ми зрозуміємо, що в нас достатньо безпілотників лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року. Виробництво необхідно збільшувати та стимулювати", – додав міністр.

Детальніше про український ринок дронів читайте в матеріалі БізнесЦензор.

Автор: 

виробництво (1305) Федоров Михайло (261) дрони (368)


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І яка частка українських БПЛА у нас у війську? Дуже позитивні новини, якщо воно так і є.
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27.06.2023 18:29 Відповісти
Трохи менше, чим мільярд дерев
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27.06.2023 18:37 Відповісти
челу столько званий прилепили - пусть еще на трубе играет, что ли. хоть качество будет видно сразу.
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27.06.2023 22:26 Відповісти

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