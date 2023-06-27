Україна розірве угоду з Білоруссю про соціальний захист трудових мігрантів

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 червня, схвалив законопроєкт, який передбачає припинення дії міжурядової угоди з Білоруссю про трудову діяльність та соціальний захист громадян, які працюють за межами своїх держав, а також протоколу про внесення змін і доповнень до цієї угоди.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що вказана угода була підписана 17 липня 1995 року в Мінську та ратифікована Верховною Радою у квітні 1996 року.

Протоколу між Кабінетом міністрів України та Урядом РБ про внесення змін і доповнень до вищезазначеної угоди було підписано 30 вересня 2010 року та ратифіковано у жовнті 2012 року.

Як повідомлялося, 24 червня Кабінет міністрів затвердив рішення про припинення дії міжурядової Угоди між Україною і РФ про трудову діяльність і соціальний захист громадян, які працюють за межами кордонів своїх країн, підписаної у 1993 році.