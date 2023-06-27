Кабмін затвердив план корпоратизації "Енергоатома"

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 червня, затвердив план перетворення держпідприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленський у березні.

Закон визначає процедуру утворення та функціонування АТ "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належатимуть державі, а також встановлює порядок формування статутного капіталу товариства, функціонування товариства після створення, обмеження, пов’язані із забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна атомних електростанцій, ядерних матеріалів і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, виключно за товариством, для забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави.

Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.