Кабмін оголосив догану Кличку та Попку

Кабінет міністрів оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 червня.

Зокрема, підтримано проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності, а саме оголошення догани голові КМДА Віталію Кличку та начальнику Київської МВА Сергію Попку.

Також оголошено догану голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому, голові Оболонської районної в Києві держадміністрації Кирилу Фесику, голові Печерської районної в Києві держадміністрації Наталії Кондрашової, голові Солом'янської районної в Києві держадміністрації Ірині Чечотці, а також першому заступнику Києві держадміністрації Миколі Калашнику та першому заступнику голови Шевченківської районної у Києві держадміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента України тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.