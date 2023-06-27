Уряд погодив звільнення двох призначених Зеленським голів районів Києва

Кабінет міністрів погодив звільнення двох голів районних адміністрацій у Києві та увільнив ще двох виконувачів обов’язків глав районів столиці.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 червня.

Зокрема, погоджено звільнення Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації та Сергія Павловського – з посади голови Святошинської районної у Києві держадміністрації.

Також Кабмін відсторонив Павла Бабія з посади глави Дніпровської районної в Києві держадміністрації та Сергія Коваленка – з посади глави Подільської районної в Києві держадміністрації.

Також оголошено догану голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому, голові Оболонської районної в Києві держадміністрації Кирилу Фесику, голові Печерської районної в Києві держадміністрації Наталії Кондрашової, голові Солом'янської районної в Києві держадміністрації Ірині Чечотці, а також першому заступнику Києвської держадміністрації Миколі Калашнику та першому заступнику голови Шевченківської районної у Києві держадміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента України тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів також оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.