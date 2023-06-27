Кабмін урегулював видачу пільгових кредитів для ТЕЦ та ТЕС

Кабінет міністрів України додатковою постановою врегулював порядок пільгового кредитування в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" теплових електростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ) для фінансування ремонту та заміни пошкодженого обладнання: позики надаватимуться строком до 10 років під ставку 9% річних.

Відповідно до інформації уряду, відповідну постанову №627 ухвалено 19 червня на додаток до постанови №489 від 16 травня, тоді як про розширення програми "5-7-9" на ТЕС та ТЕЦ прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив 12 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, позики надаватимуться строком до 10 років. При цьому розмір кредиту не повинен перевищувати 3,6 млн грн за 1 МВт встановленої потужності, або 90% від вартості проєкту.

Процентна ставка за кредитом без урахування компенсації відсотків становить не більше індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів (нині це 20,79%). Максимальний обсяг базової відсоткової ставки – 30% річних.

У наданні кредиту буде відмовлено, якщо суб'єкт підприємництва має кінцевого бенефіціара з РФ із часткою понад 10%, а також у разі, коли суб'єкт визнаний банкрутом або щодо нього не порушено справу про банкрутство.

Надання держпідтримки здійснюється Фондом розвитку підприємництва через банки, які підписали із Фондом договір.

Індекс UIRD – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, який розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України.