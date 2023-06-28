Світові оператори зв’язку зобов’язалися переробляти не менше 20% проданих телефонів

12 глобальних операторів зв’язку заявили, що зобов’язуються до 2030 року приймати назад і переробляти щонайменше 20% мобільних пристроїв, які вони продають клієнтам.

Як ідеться в повідомленні GSMA, британська BT Group, філіппінська Globe Telecom, GO Malta, французькі Orange та Iliad, японська KDDI, португальська NOS, бельгійська Proximus, кенійська Safaricom, сінгапурська Singtel, іспанська Telefonica та шведська Tele2 взяли на себе зобов'язання, що всі зібрані пристрої будуть відремонтовані, повторно використані або передані на переробку, передає Інтерфакс-Україна.

Понад 5 млрд телефонів, які нині лежать невикористаними у споживачів по всьому світу, можуть бути спрямовані на переробку. З них можна витягти золото, паладій, срібло, мідь, рідкісноземельні елементи та інші складові на суму $8 млрд, а також достатньо кобальту для 10 млн акумуляторів для електромобілів, зазначається в повідомленні.